Ismét csalásokra figyelmeztetnek a rendőrök

Az Arad Megyei Rendőrség közösségi oldalán figyelmeztet a WhatsApp alkalmazáson keresztül használt csalási trükkökre, amelyek során a csalók áldozataik ismerőseinek, barátainak vagy akár családtagjainak kiadva magukat különböző indokokkal SMS-ben küldött ellenőrzőkód megadását kérik, majd a kód segítségével átveszik kiszemeltjük WhatsApp fiókjának irányítását. Az alkalmazott indokok között a legtöbbször sürgős segítségkérés, technikai hiba, vagy egy online verseny szavazása szerepel, de a feltört alkalmazáson keresztül a csalók egy bankszámla adatait adják meg a névjegyzékben szereplő ismerősöknek, amelyre egy bizonyos összeg átutalását kérik.

A hatóságok azt javasolják, hogy legyenek elővigyázatosak az ismeretlen számokról érkező üzenetekkel kapcsolatban, akkor is, ha az adott személy adatait elmentették névjegyzékükbe. A csalók ismerősöknek, vagy akár hivatalos személyeknek is kiadhatják magukat az ellenőrző kódot kérve. Javasolják, hogy ne osszák meg WhatsApp ellenőrző kódjukat senkivel, mert az lehetőséget teremt a csalóknak, hogy átvehessék az irányítást felhasználói fiókjuk felett. Mindig ellenőrizzék az önöket felkereső személyek azonosságát. Ha szokatlan vagy sürgős üzenetet kapnak ismerőseiktől, keressék fel őt, hogy megerősítsék az üzenetben foglaltak hitelességét. Plusz biztonsági lépésként alkalmazzák a kétlépcsős azonosítást, ami akkor is plusz védelmet jelenthet, ha valakinek megadták ellenőrzőkódjukat, és ne adjanak hitelt a pénzigénylési, vagy kecsegtető pénzszerzési ajánlatoknak.

A hatóságok kérik, hogy rokonaikat és ismerőseiket is tájékoztassák a csalási módszerről, és mindig legyenek elővigyázatosak.

(Fotó: a Megyei Rendőrség Facebook-oldaláról )