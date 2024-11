Januártól hetilapként

Egy korszak lezárul.

A Nyugati Jelen, amióta 1989 decemberében Jelen napilapként megszületett, igyekezett hűséggel szolgálni Arad megyei és régióbeli olvasóit. Az utóbbi évek hozta változások azonban minket is elértek. Bármennyire is próbáltuk halasztani ezt a pillanatot, itt az ideje, hogy megtörténjen az átalakulás.

A digitalizáció elterjedése nagyban megváltoztatta az olvasási szokásokat, nemcsak nálunk, de világszerte. Egyre kevesebben kíváncsiak a nyomtatott sajtóra, amikor számítógépen, telefonon könnyen hozzájuthatnak az információkhoz. Ma már nem csupán a fiatalok választják ezt a megoldást, de a 40-60-as korosztályok is, akik erősíthetnék egy nyomtatott napilap potenciális olvasótáborát. És az idősek is egyre inkább előnyben részesítik az internetet. Tudjuk, mindez sovány vigasz az Ön számára, kedves Olvasónk, mint ahogyan számunkra is az, de ezek olyan tények, amelyeken nem áll módunkban változtatni.

Miközben az olvasók fogynak, a költségek egyre csak nőnek: nyomtatás, energia, bérek és még sorolhatnánk. Lépést tartani velük drasztikus drágítás nélkül (ami viszont az olvasókon csattanna) lehetetlen.

Egyetlen lehetőség marad: folytatni hetilapként, illetve megmaradni az online térben. Több erdélyi napilap is ezt az utat választotta, mi is megpróbáljuk. Nem szívrepesve, de bizakodással. Bízunk abban, hogy Önök hetilapként is befogadnak otthonukba, és abban is, hogy sikerülni fog a továbbiakban is tartalmas, olvasmányos írásokkal megörvendeztetnünk Önöket.

Januártól hetente egyszer (16 oldalon plusz tévéműsor) jelentkezünk, a hetilapra pedig a szokott helyeken és módokon lehet majd előfizetni. Az online felületen naponta jelen leszünk, remélve, hogy egyre többen keresik fel oldalainkat, akkor is, ha ezért fizetniük kell, mert az ingyenességet ott is csupán egy limitált tartalomért tudjuk biztosítani.

Megértésüket, hűségüket megköszönve készülünk januárra. S azzal a belső, erőt adó hittel, hogy az Ön támogatásával, kedves Olvasónk, a Nyugati Jelen életének ezen új fejezete is sikerre vihető!

