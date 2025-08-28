Jean Vișan a Romsilva új megbízott igazgatója

2025. augusztus 28. 14:55 (csütörtök) /
Fotó: Diana Buzoianu Facebook-oldaláról

Lezárult az állami erdőgazdálkodás (Romsilva) új megbízott igazgatójának kiválasztási eljárása – jelentette be Facebook-oldalán a Környezetvédelmi Minisztérium. 

Az eljárás végeztével a 48 éves erdőmérnöki végzettséggel rendelkező Jean Vișant választották, aki pályafutása során több erdőregenerációs és erdészeti infrastruktúra korszerűsítési projektet vezetett a Romsilva helyi kirendeltségeiben, és vezető szerepet töltött be a Romsilva központi szervezetében. 

Diana Buzoianu miniszter bejegyzésében kiemelte, ez volt az első olyan eljárás, amely teljesen átlátható módon zajlott, az interjúkat rögzítették és közzétették, továbbá a döntés meghozatalába a civil szervezetek képviselőit is bevonták. A miniszter a lezajlott eljárást tartja a követendő példának, amelyet átláthatóság, a szabályok betartása és elszámoltathatóság jellemez. 

Fotó: Diana Buzoianu Facebook-oldaláról

