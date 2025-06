Jutalomtábor Menyházán – közösségépítő hétvége

Május 31. és június 1. között harmadik alkalommal rendezték meg Menyházán a megye legeredményesebb hatodik és hetedik osztályos tanulók jutalomtáborát.

Tóthpál Renáta szervező elmondta, hogy a rendezvény fő célja idén is a megye különböző településeiről érkező magyar diákok közötti ismerkedés és közösségépítés volt.

A kétnapos eseményen nyolc iskola tanulói és pedagógusai vettek részt: az Erdőhegyi Általános Iskola, a Simonyifalvi Simonyi Imre Általános Iskola, a Kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola, az Ágyai Olosz Lajos Általános Iskola, a Zerindi Tabajdi Károly Általános Iskola, a Pécskai Órmos Zsigmond Általános Iskola, a Zimándi Móra Ferenc Általános Iskola, valamint a Csiky Gergely Főgimnázium képviseletében érkeztek diákok és pedagógusok Menyházára.

A programok összeállításában és lebonyolításában oroszlánrészt vállalt a Csiky Gergely Főgimnázium pedagóguscsapata, akiket néhány diák is segített. A résztvevők változatos tevékenységek közül válogathattak: helytörténeti kvízjáték, csapatépítő és sportfoglalkozások, valamint egy közös erdei kirándulás is színesítette a hétvégi programot. Emellett a gyerekek ellátogattak a helyi strandra, kalandparkba és egy barlangba is, de a legnagyobb sikert talán a kis tavon való vízibiciklizés aratta.

„Olyan közösségi élményt szerettünk volna adni a gyerekeknek, amely megerősíti bennük: érdemes tanulni, érdemes eredményeket elérni – és mindezért elismerést is kapnak” – fogalmazott Tóthpál Renáta.

A tábor megvalósulását és a diákok részvételét több szervezet is támogatta: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, az Arad Megyei RMDSZ, az Alma Mater Alapítvány és a Communitas Alapítvány. A szervezők ezúton is köszönetüket fejezik ki mindazoknak, akik hozzájárultak az élményekben gazdag hétvége létrejöttéhez.

A remények szerint a hagyomány folytatódik, és jövőre is ugyanitt ünnepelhetik Arad megye legügyesebb magyar diákjainak munkáját és sikereit.