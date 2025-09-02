Kedvezményes árakat kínálnak a román tengerparton

Szeptemberben ismét elindul a Tengerpart mindenkinek program, amely lehetőséget kínál a turistáknak, hogy a nyári csúcsszezon árainál akár 60%-kal olcsóbban töltsenek el pár napot a román tengerparton. A program eredetileg szociális kezdeményezésként indult 2002-ben, nyugdíjasok, diákok és alacsony jövedelműek számára, mára azonban mindenki számára elérhető, az „elsőként érkezők előnyt élveznek” elv alapján.

Traian Bădulescu, a Román Utazási Irodák Nemzeti Szövetsége (Asociația Națională a Agențiilor de Turism – ANAT) szóvivője szerint évente több tízezer turista él a kedvezményekkel, különösen május, június és szeptember hónapban. A csomagok általában szállást reggelivel vagy nélküle tartalmaznak, de egyes ügynökségek idősebbeknek teljes ellátást vagy all inclusive lehetőséget is kínálnak.

Az elmúlt 20 évben jelentősen fejlődött a román tengerpart: több tucat szállodát felújítottak, újakat építettek, főként Năvodari-ban, Mamaián és a déli partszakaszon. Ma már 55 all inclusive szolgáltatást kínáló szálloda várja a turistákat, szemben a 2004-es egyetlen ilyennel. A program teljes egészében a magánszektor támogatásával működik, állami forrás nélkül.

A Román Turisztikai Munkaadók Szövetsége (FPTR) szerint szeptemberben a szállásárak már 53 lej/fő/éjszaka-tól kezdődnek, a strandok nyugodtabbak, a hangulat pedig kellemesebb, mint a csúcsszezonban. A foglalásokat közvetlenül a szállodáknál vagy a partner ügynökségeknél lehet intézni, akár üdülési utalvánnyal is.

(Fotó: Facebook/FPTR)