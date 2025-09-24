Késsel fenyegetőzött az állomáson

Szeptember 22-én este arról értesítették a helyi rendőrség egy járőrcsapatát az aradi vasútállomás közelében, hogy egy férfi késsel fenyegetett meg egy másikat. A hatóságok azonosították a fenyegetőzőt, egy 39 éves férfit, akit megbilincseltek és elvittek a helyszínről.

Később kiderült, hogy a férfi nem ismeretlen a hatóságok számára, mert gyakran kéreget az állomás, vagy a Mihai Viteazul tér környékén. Testvérei agresszivitása miatt nem akarják a közelükben tudni. A férfi 8 évesen hagyta el otthonát. Gyermekkora óta kábítószer fogyasztó, napjainkban a șoricioaică néven ismert kábítószert és alkoholt fogyaszt. Tekintettel arra, hogy rendszeresen valamilyen szer hatása alatt áll viszonylag elvonultan él, aludni a vonatállomásnál lévő távfűtési csöveken szokott. A férfi szellemi betegség jeleit mutatja, hasán és alkarján régi vágások nyomai láthatóak, amelyeket magának okozott. Állítása szerint sosem utalták pszichiátriára, mert nem bolond. Elismeri, hogy kéregetni szokott, hogy ételt és alkoholt vásároljon, de nem ismeri el, hogy a pszichoaktív szerek, amiket fogyaszt agresszívé teszik. Állítása szerint nem szeret kéregetni, és egy időben építkezéseken dolgozott, de nem fizették rendesen.

Az elmúlt hat évben a rendőrség 112 alkalommal bírságolta meg kéregetésért. A hatóságok a sürgősségire és a pszichiátriára is többször elvitték. A férfit hét év börtönre ítélték emberkereskedelem miatt és 2017-ben szabadult. A hatóságok állítás szerint valószínűleg tolvaj is.

A rendőrség javasolja, hogy a lakosok ne dobjanak el visszaváltható palackokat a város közterületein, ahonnan a hajléktalanok begyűjthetik és a visszaváltásból származó pénzt önpusztító cselekedetekre fordíthatják. Akik szeretnék a hasonló helyzetben lévő személyeket valamilyen módon segíteni, kérik, hogy forduljanak az aradi szociális igazgatósághoz, vagy az aradi szociális és gyermekvédelmi igazgatósághoz.

A hatóságok emlékeztetnek, hogy a 112-tes vészhelyzeti vonalon, vagy a 0257/939-estelefonszámon bármikor jelezhetik, ha veszélyben érzik biztonságukat.