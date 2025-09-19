Kéthetente szállítják a műanyag- és fémhulladékot

Tekintettel a palackvisszaváltási program elindítására, a RETIM hulladékszállító vállalat módosítja a sárga hulladéktárolókba dobható újrahasznosítható szemét szállítási rendjét az Arad megye 1-es hulladékszállítási zónájába tartozó városokban.

A lakossággal 2023-ban megújított egyéni szerződések értelmében kéthetente kell elszállítania a műanyag és fém hulladékot, de mivel a szerződések megkötésekor az SGR-rendszert még nem helyezték üzembe, a RETIM heti rendszerességgel szállította el a sárga kukák tartalmát, biztosítva a zökkenőmentes átállást az új rendszerre. Az illetékes hatóságokkal közösen végzett felmérés szerint a visszaváltás működésével a sárga kukákban gyűjtött szemét mennyisége jelentősen csökkent, így feleslegessé vált a heti hulladékszállítás.

A RETIM szeptember 29-étől, hétfőtől a lakossággal kötött új szerződés szerint csak minden második hétben fogja kiüríteni a sárga kukákat. A vállalat tájékoztat, hogy az Arad municípium, Kürtös, Nagylak, Pécska, Pankota és Szentanna területén lévő lakóházak, és egyes lakónegyedek esetében is módosul az említett szeméttípusra vonatkozó szállítási rend. Az elszállítás rendszeressége mellett a szállítás napja is módosul, így az új szállítási rendről szóló tájékoztató cédulákat, a RETIM alkalmazottai augusztus 18. és szeptember 28. között, a papír és karton hulladékok gyűjtésére szolgáló zsákokkal együtt kézbesítik. Ugyanakkor a hulladékszállító társaság Fecebook-oldalán és weboldalán is megtekinthetik a lakóhelyükre vonatkozó hulladékszállítási rendet.

További információkért a 0374-885-692-tes telefonszámon, az arad@retim.ro e-mail címen, vagy a Plevnei tér 3-as szám alatt lévő kasszánál vehetik fel a kapcsolatot a RETIMmel.

Fotó: a RETIM Facebook-oldaláról