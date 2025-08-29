Kettős könyvbemutató és Irodalmi Jelen-gálaest

Szellőcske és A rés

Szeptember 12-én, pénteken 18 órától a Jelen Ház ad otthont Varga Melinda Szellőcske című mesekönyvének és Böszörményi Zoltán A rés című kisregényének a bemutatójára, a szerzők jelenlétében, akik az est végén dedikálják köteteiket.

„Mágikus írás Varga Melinda Szellőcskéje. Úgy mesél, hogy az olvasó megfeledkezik mindennapi gondjairól, és anélkül, hogy tudatosulna benne, átadja magát a fordulatokban gazdag történet bűvöletének, varázsának. Bár egymást követik a klasszikus mesékre jellemző események, mégsem hasonlítanak a Hófehérke és a hét törpe, a Csizmás Kandúr vagy a Piroska és a farkas történeteire” – írja a kötet ajánlójában Böszörményi Zoltán.

A Szellőcske gyönyörű illusztrációi Bighirel Orsolya kreativitását és tehetségét dicsérik.

Böszörményi Zoltán A rés című kisregényét Ujj János méltatja, illetve beszélget a szerzővel.

„A főhős, Tamás, nem csupán gyermekkori élményeit idézi fel, hanem azok értelmezési kereteit is megrajzolja. Ez a kettős rétegzettség – emlékezés és az emlékezésre való reflexió – az, ami a művet kiemeli a pusztán visszaemlékező irodalom köréből, s a létkérdések irányába tereli. Tamás figurájában az aradi gyermeki emóció és a torontói értelmiségi racionalitás feszül egymásnak, mégis e kettő fúziójában nyílik meg a valódi sorsértelmezés lehetősége.

A kerítésen nyíló rés – a regény ikonikus motívuma – nemcsak konkrét térbeli elem, hanem szimbolikus ablak: bepillantást enged a világ szerkezetébe, annak látható és láthatatlan rétegeibe” – írja a kötetről Bene Zoltán.

Mindkét kötet az Irodalmi Jelen Könyvek-sorozatban jelent meg.

Az est végén, a dedikálás után egy pohár jó bor mellett tovább lehet szőni a beszélgetést a szerzőkkel, akik szeretettel várnak a bemutatóra minden érdeklődőt!

A láthatatlan múzsa

Idén is Aradon kerül megrendezésre az Irodalmi Jelen díjkiosztó gálaestje, mégpedig szeptember 13-án, szombaton 18 órától, szintén a Jelen Házban. A gálaest műsorának a témája az inspiráció – ezt fogják körbejárni a meghívottak –, címe: A láthatatlan múzsa, avagy ahol a szó születik.

Az Irodalmi Jelen idei díjazottjai: Lajtos Nóra, Nagyvarjasi Szabó István, Papp Vera, Rónai Balázs Zoltán, Vajda Anna Noémi, Vass Tibor.

Velük és a meghívott költőkkel, írókkal Varga Melinda fog beszélgetni nem másról, mint az alkotás boszorkánykonyhájáról. Ihletről, arról hogyan és mikor csattan el a múzsa csókja, mi kell egy jó vers vagy egy hosszú próza megírásához, hány ív papír kerül a kukába, ameddig pont kerül a mű végére. Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket fognak boncolgatni, és a beszélgetésbe a közönség soraiban ülők is bekapcsolódhatnak.

Az est végén felkínált finomságok elfogyasztásakor remélhetőleg tovább szövődik a szó, és ki tudja, talán még a láthatatlan múzsa is belopózik, és alkotásra ösztökél.

Szeretettel várunk mindenkit!