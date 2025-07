Kezdődik a Sörfesztivál

Július 3-a és 6-a között a Neptun strand ad ismét otthont a már hagyományosan minden évben megrendezett Sörfesztiválnak. A rendezvény során a strand a szórakozás, kikapcsolódás, jó hangulat és élőzene otthonává válik.

A strand két színpada közül az elsőn a Sörfesztivál első napján a Trupa 6, Shondy, Ghiță Muteanu és a Bazooka lép fel, majd pénteken ismét a Trupa 6 együttessel hangolódhatnak a koncertekre, amelyek során DJ Dark, Oana Radu, valamint Rava és Irina Rimes lép színpadra. Szombat este szintén a Trupa 6 indítja a koncertsorozatot, majd Seth&Smily, Vlăduța Lupău, Puza és zárásként a Pacsirta zenekar (Fanfara Ciocârlia) biztosítja a jó hangulatot és szórakozást. Vasárnap este Seth&Smiley, majd Luly Neamțu és Theo Rose zárja a rendezvénysorozatot.

A színes zenei kínálat mellett a rendezvény nélkülözhetetlen, névadó eleme, a sör sem hiányzik majd a kínálatból. A különböző fajtájú söröket 6 és 15 lej közötti áron szerezhetik be. A szervezők egy kisebb vidámparkkal is készülnek a látogatók számára, ahol egy 40 méter magas óriáskerékre is felülhetnek, ha szeretnék a magasból is megcsodálni a Maros melletti városra nyíló látképet.

A szervezők megnyugtatják azokat, akik eddig nem szerezték be jegyüket a fesztiválra, hogy a https://festivalulberii.ro oldalon online, vagy a helyszínen a Neptun strandon, helyben is válthatnak jegyet a rendezvényre. A bérletek ára 200 lej, míg a belépő jegyek 70 lejes áron kaphatóak.

Fotó: Festivalul Berii Arad Facebook