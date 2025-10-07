Kezdődik az őszi nagytakarítás

Hétfőn kezdődik a szokásos őszi nagytakarítás Arad municípiumban, amely során a településgazdálkodási és a hulladékszállító vállalat elszállítja a lakosoktól a biológiailag lebomló és a nagyméretű hulladékot.

Az október 13-án kezdődő akció november 21-ig tart. A hulladékszállító cégek fokozatosan minden lakónegyedbe eljutnak.

A biológiailag lebomló hulladékok szállítása során összegyűjtik a fák és bokrok metszéséből származó ágakat, amelyeket kérik, hogy ne kössék össze dróttal, vagy madzaggal. A lemetszett ágakat legfeljebb 1-2 méter hosszúra hagyhatják, az ennél hosszabbakat nem tudják betenni a szemetes kocsikba. Az összesöpört leveleket, száraz füvet és virágokat zsákokba gyűjtve tehetik ki a ház elé elszállításra. A zsákokat a hulladékszállító cég kiüríti, de nem szállítja el. Lakóházak esetében a növényi hulladékot a barna, biológiailag lebomló szemét tárolására kijelölt kukákba dobhatják. A két köbméternél kevesebb szemetet a hulladékszállító cég ingyen szállítja el. Abban az esetben, ha több mint két köbméter hulladéktól szeretnének megszabadulni, a meghatározott felár kifizetése esetén az aradi komposztáló telepen adhatják le a szemetet.

Az akció során ismét lehetősége nyílik a lakosoknak, hogy kidobják régi vagy megunt nagyméretű bútoraikat, matracaikat stb., amelyeket normális esetben nem szállít el a hulladékszállító vállalat.

A kihelyezett szemetet a ház elé rakhatják, illetve a tömbházak hulladéktárolói mellé, ügyelve a közúti és a gyalogos forgalom akadályozásának elkerülésére.

A hulladékszállítás megkönnyítésére az önkormányzat kéri, ne dobjanak másfajta szemetet, építkezési hulladékot stb. a biológiai hulladékok közé.

A szállításra szánt hulladékot az adott körzet számára kijelölt napon legkésőbb reggel 8-ig rakhatják ki. Abban az esetben, ha a hulladékszállító vállalat kocsija már elhaladt, és a szemetet nem rakták ki időben, vagy valamilyen oknál fogva nem vitték el a hulladékot, a hatóságok úgy ítélhetik, hogy közterületen szemeteltek, ebben az esetben pedig megbírságolhatják a lakosokat. Ennek elkerülésére javasolják, hogy még a szemétszállítás előtti nap tegyék ki a hulladékot.

Az önkormányzat révén közölt menetrend szerint a hulladékszállítás október 13-án, hétfőn a városközpontban a Forradalom útja és a sportcsarnok (Polivalenta) körzetében indul, majd október 14-én a Forradalom útja Victoriei út és a környező utcák körzetében zajlik. Október 15-én, szerdán a Tisztviselőtelep, október 16-án, csütörtökön Drăgășani és október 17-én, pénteken 6 Vânători lakónegyedből gyűjtik össze a szemetet.

Október 20-án, hétfőn az Aurel Vlaicu úton és a Poetului utca által behatárolt részen, az I. G. Duca lakónegyedhez tartozó utcákban, a Roșiorilor utcáktól a Foișor utcáig tartó részen gyűjtik össze a szemetet. Másnap, október 21-én, kedden ugyanott az Aurel Vlaicu út és a Poetului utca a Foișor utca és a Făt Frumos által behatárolt utcákban, illetve a Câmpul Liniștii utca és a Stupilor, valamint a Poetului és a Secerei utca közötti részen gyűjtik össze a hulladékot. Október 22-én, szerdán a Poltura lakónegyedben. Október 23-án, csütörtökön a Séga lakónegyedben a Cocorilor utca és Constantin Brâncoveanu utca, valamint az UTA lakónegyednél lévő Mușețel utca és a Henri Coanda és a Baba Novac utca kereszteződése közötti részen halad át a hulladékszállító. Október 24-én, pénteken szintén Ségában a Constantin Brâncoveanu és a Predeal utca közötti utcák lakosaitól gyűjtik össze a szemetet.

Október 27-én, hétfőn a hulladékszállító Gájban az Aurel Vlaicu út és a körgyűrű, illetve a Ion Câmpineanu és a Meșterul Manole utca közötti területen, október 28-án, kedden a körgyűrű Păcurarilor utca, illetve a Ion Câmineanu és Câmpurilor utca közötti részén gyűjtik a szemetet. Október 29-én, szerdán a nagytakarítás Buzsákba ér, ahol előbb a Dâmboviței és Dimitrie Țichindeal, illetve az Independenței, a Trotușului és a Zânelor utca kereszteződésétől a Sever Bocu, a Diana és a Mimozei utca kereszteződéséig tartó részen dolgoznak. Ezt követően október 30-án, csütörtökön a Dimitrie Țichindeal és a Constantin Brâncuși, valamint a Gloriei és az Orizontului utca által behatárolt részen dolgoznak. Október 31-én, pénteken Kádasról gyűjtik be a szemetet.

Novemberben a hulladékgyűjtést a készruhagyár telepen kezdik november 3-án, hétfőn. November 4-én, kedden Pernyávában, november 5-én, szerdán az Alfa lakónegyedben, november 6-án, csütörtökön a Mureșel és november 7-én, pénteken a Váralja területéről gyűjtik be a növényi és nagyméretű hulladékot.

November 10-én, hétfőn Újaradon a Temesvári út Kisszentmiklós felőli részén, november 11-én, kedden Újaradon a Mureșel lakónegyed folytatásában lévő utcákból gyűjtik be a szemetet, majd november 12-én, szerdán Kisszentmiklósról gyűjtik be a hulladékot. A Mosóczy-telepen november 13-án, csütörtökön a Petru Rareș, az Ardealului és a Grădina Poștei, november 14-én, pénteken Mosóczy a Petru Rareș, a Șoimului és az Alexandru Odobescu utcák által behatárolt részen takarítanak.

Mikelakán november 17-én, hétfőn a 100-as és 200-as zónában lévő tömbházaktól és a Voinicilor utca és a Radnai út, valamint a Iuliu Toader és a Radu Pancu utca közötti utcákból viszik el a szemetet. November 18-án, kedden ugyanabban a zónában a Dosoftei és a Poiana utca közötti részen, és november 19-én, szerdán a Zefirei és a Siriei utca közötti részen takarítanak. November 20-án, csütörtökön Mikelaka 300-as zónája következik a Marcel Olinescu és a dr. Cornel Radu utca közötti részen, majd november 21-én a mikelakai 500-as és 700-as zónában lévő tömbházaktól és lakóházaktól szállítják el a szemetet.

A hulladékszállítással kapcsolatos további információkért a 0257-281-850-es telefonszámon és 261-es belső vonalon kereshetik az önkormányzat városi zöldterületekért felelős osztályát.