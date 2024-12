Kiegészítették a határozatot, így kevesebbel nőnek az adók, de így is nőnek

December 23-án este 9 órakor az ismét összegyűlő helyi tanácsosok 13 szavazattal jóváhagyták Arad municípium adó- és illetéknövelését, amit egy kiegészítéssel láttak el kb. 20%-kal csökkentve az eredeti adónövelési értéket. Összességében a következő évre vonatkozó adók és illetékek legkevesebb 5%-kal és legtöbb 38%-kal növekednek azokon a területeken, ahonnan viszonylag kevés pénz folyt be a helyi költségvetésbe.

Az augusztusban közzétett 2025-ös adó- és illetékekre vonatkozó határozattal kapcsolatban szervezett közvitán a vállalkozók javaslatára csökkentették a cégekre és jogi személyekre kiszabható adónövelést, így azok mindössze 5%-kal emelkednek az eredetileg tervezett 50% helyett, mivel a vállalatok és a jogi személyek így is többet adóznak, így eleve nagyobb összegek folynak be a városi kasszába.

A tanácsban jóváhagyottak értelmében a természetes személyekre vonatkozó adók és illetékek értéke 20%-kal lesz kisebb az eredetileg meghatározottakhoz képest a PNL, az USR és az RMDSZ közös kiegészítésének köszönhetően.

„Aradon az elmúlt 9 évben az adók és illetékek nem növekedtek, csak azon területeken, ahol a törvények meghatározták, így az értékek nagyon alacsonyak voltak. Valóban az elmúlt 9 évben az infláció értéke 60%-kal növekedett, viszont vannak olyan esetek, amelyekben az adók nagyon alacsonyak voltak. Egy városon belüli 1000 m2-es termőföld esetében 15 lejt fizettek. Mi azt javasoltuk, és el is fogadtuk a tanácsban, hogy ez az érték 23 lej legyen egy évre. Egy Arad körüli szántóföld esetében, amelynek több számjegyű értéke van 158 lej adót fizettek. Ez egy A kategóriás terület, ha a D kategóriást nézzük, az érték fokozatosan csökken. Az udvarokban, vagy az épületek alatt lévő pincék, esetleg garázsok esetében 250 m2-re évi 56 lejjel kell többet fizetni, vagyis 228 lejről 284 lejre nőtt az adó az A zónában, mivel a D zónában a növelés kisebb, ott 55 lejről 69 lejre nő az érték, tehát 14 lejjel kell többet fizetni. A 60 m2 2-3 szobás lakások esetében 233 lejt fizettek az A zónában, amit a javaslatunkra 89 lejjel növelnek, de ha kedvezménnyel fizetik 290 lejt kell fizetni egy évre. A D zónában az adónövelés 78 lejt jelent pluszba. Az autók esetében az adónövelés értéke nem számottevő, a szállító járművek esetében pedig nulla. A továbbiakban is őrizzük azt a hagyományt, hogy 10%-os kedvezményt kapnak azok, akik az év első három hónapjában az adó teljes értékét kifizetik… Nem voltak nagyok az összegek, sem eredetileg sem most. A százalékban kifejezett értékek nagynak tűnnek, de értéküket tekintve nem nagyok. Kiemelnék még egy dolgot. Sokat beszélnek az európai forrásokról, és vissza nem térítendő forrásokról, de mindezen pénzeket csak akkor kaphatjuk meg, ha van egy bizonyos értékű saját hozzájárulás a helyi költségvetésből. Ha nincs költségvetési hozzájárulásod, ezeket a pénzeket elveszted” – magyarázta Călin Bibarț polgármester.