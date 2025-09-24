Kigyulladt a nagyiratosi hulladék újrahasznosító

Szerda éjjel 2 órakor kigyulladt a nagyiratosi szemét újrahasznosító üzem csarnoka. A tűz oltására öt tűzoltóautóval sietett az aradi tűzoltóság, továbbá a sofronyai és kisiratosi önkéntes tűzoltók is segítették az oltást.

A tűzoltók kiérkezésekor a műanyag és egyéb típusú szemét tárolására szolgáló csarnok hevesen égett, valamint az újrahasznosító telep udvarán lévő fa és háztartási hulladék, illetve egy targonca is égett. A tűz megközelítőleg 6200 négyzetméteren lángolt.

Az újrahasznosító telepen dolgozó 10 alkalmazott biztonságban elhagyta a csarnokot, így személyi sérülés nem történt.

A tűzoltók megközelítőleg 4 órán át küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet, de még szerda reggel is azon dolgoztak, hogy azonosítsák és eloltsák az esetleges tűzfészkeket. Az oltást nehezítette a csarnokban tárolt nagy mennyiségű éghető anyag jelenléte. A tűz keletkezési okát vizsgálják.