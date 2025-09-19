Kigyulladt házat oltottak a Hármas szigeten

Péntek reggel kigyulladt egy ház tetőszerkezete a Hármas szigeten. Az épület oltására az Arad megyei tűzoltóság három tűzoltó- és egy SMURD-mentőegységet vezényelt.

Az épület tetőszerkezete megközelítőleg 100 négyzetméteren égett. Mivel a Maroson átívelő gyalogoshídra a tűzoltójárművek nem hajthatnak fel (a behajtást akadályozó oszlopok is vannak), s a sziget területén/közelében lévő tűzcsapok egy meghibásodás miatt nem működtek, az oltás bonyolult műveletnek bizonyult. A tűzoltók egy 400-450 méteres tömlősort kellett létrehozzanak a gyalogoshíd lábánál megálló tartálykocsiktól a lángoló épületig. Az oltáshoz szükséges vizet több tartálykocsival szállították a helyszínre, így a kocsik az tűz helyszíne és a tűzoltóság poligonja között ingáztak, ahol újra tudták tölteni a víztartályos kocsikat.

45 percbe telt megfékezni a lángokat és eloltani tüzet. Szerencsére a lángok nem terjedtek át a szomszédos épületekre, és személyi sérülés nem történt.