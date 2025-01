Kisiratos élhető, sok szempontból vonzó község

Korondi Józsa Erikával, Kisiratos község polgármesterével az eltelt év közigazgatási teendőit, eredményeit értékeltük, a jövőbelik terveket vettük számba. Amint előre bocsátotta, az elmúlt év azzal kezdődött, hogy a megnyert európai uniós, valamint a kormányhoz benyújtott nyertes pályázatokat végre is hajtsák, hiszen a végrehajtásukkal hozzá akartak járulni Kisiratos fejlődéséhez. Ilyen az utcaaszfaltozási program, amelynek a teljes megvalósításához még három kilométernyi utcaszakasz szükséges. Mivel a munkálatoknak a 90 százaléka befejeződött, a polgármester bizakodik, hogy hamarosan elkészül az egész. Ameddig az RMDSZ kormányon volt, olajozottan haladtak a munkálatok kifizetései. Amikor viszont a koalíciós partnerek a hatalomból való távozásra késztették a szövetség minisztereit, a kifizetések is elkezdtek akadozni. Az utcák aszfaltozásával párhuzamosan, a járdákat is korszerűsítették a megyei tanács támogatásával. Az említettek mellett, a nagy kultúrotthont is sikerült belülről átfesteni, továbbá oda új kályhákat, asztalokat és székeket szereztek be. A felavatása meg is történt a Bekecs Táncegyüttesnek a Magyar Kultúra Napján tartott előadásával. Az iskolaépület felújításával kissé döcögősen haladnak, noha az Oktatásügyi Minisztérium kapcsolattartójával többször is beszélt telefonon. Azzal együtt, hogy az előtervezetet jóváhagyták, maguk elküldték a számlákat is az eddig elvégzett munkálatokról, de kiderült, hogy bizonyos munkálatokat közösen kell fedezniük. Tehát nehézségekbe ütköztek, de mindenképp szeretné idén befejezni a felújítási munkálatokat. Másik pályázatban már megkapták a 800 ezer lejt, amiből okostáblákat, számítógépeket, valamint nyomtatókat vásároltak. Azokat tavaly ősszel úgy szerették volna átadni, hogy felújított iskolában, korszerű tárgyi eszközökkel induljon be az oktatás, ami az eddiginél magasabb színvonalon történik. Szerencsére, elég gyermek jár az iskolába, ahol külön osztályokban tanulhatnak a helybeli, valamint a Nagyiratosról ingázó diákok is. Nekik is köszönhető, hogy nincs szükség összevont osztályokra. Mivel azonban még nem tanulhatnak a felújított iskolában, az oktatás több helyszínen, a kultúrotthon kistermében, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Gyermekotthonában folyik. A polgármester asszony abban bízik, hogy szeptembertől az új tanévet felújított iskolában és óvodában kezdhetik el a gyermekek.

Ami a közművelődési életet illeti, a Magyar Kultúra Napjára az iskola és az óvoda diákjai is ünnepi műsorral készültek, ezen kívül, január 22-én délután a kultúrotthonban nagyszerű előadást tartott a Bekecs Táncegyüttes. Mindezek mellett, készülnek a farsangi mulatság megszervezésére is, az utána következett bálnak a bevételét a helybeli katolikus templom javára ajánlották fel. A pénz elköltését az egyháztanács, valamint a plébános úr gondjaira bízták.

Ami a plébános urat illeti, sokat foglalkozik a gyermekek és a fiatalok vallásos nevelésével. A községben hamarosan a nőnapot, majd a gyermeknapot, később a falunappal felérő néptáncfesztivált is meg kívánják szervezni, amire valószínűleg július utolsó előtti hétvégéjén kerül sor. A templombúcsú után újra szeretnék megszervezni a nagy sikert aratott pálinkafesztivált, amelyen remélhetőleg többen vesznek részt, mint tavaly. Ami a testvértelepülési kapcsolatokat illeti, a szlovákiai Balonyból nótaestre kaptak meghívást, de sajnos, nem tudnak elmenni, a Pusztaszabolcson tervezett kolbászgyúró versenyre viszont komolyan készülnek.

Fejlesztések, biztos megélhetés

Fejlesztések terén a Nagyiratosi Polgármesteri Hivatallal közösen nyújtottak be pályázatot egy-egy 19 személyes elektromos kisbusz, valamint egy-egy elektromos töltőállomás vásárlására. Ha azokat megkapják, akkor dolgozzák ki a működtetéssel járó költségeknek, valamint a szükséges engedélyeknek a feltételeit. Ugyanazzal szeretnék biztosítani a kisiratosi lakosoknak is az Aradra, valamint onnan történő hazautazás feltételeit is, mert a megyeközpontba ingázó diákoknak az utaztatása már biztosítva van. Sajnos, még nincs megoldva a kisiratosi orvosi rendelőnek a korszerűsítése, amihez a pályázatot régóta benyújtották, de mióta az RMDSZ kikerült a volt kormányból, minden leállt. Ami a munkanélküliséget illeti, az Kisiratoson ismeretlen, hiszen a közelben lévő Kürtösi Vámszabad-övezetben sok helybeli dolgozik. A mezőgazdasági munkálatok nagy részét az Agrodor Mezőgazdasági Társulás végzi, de vannak kisebb mezőgazdasági vállalkozók is. Azok megmunkálják az egyre nagyobb értékű kisiratosi termőföldet, amelynek hektárja manapság 6-10 ezer euró között váltakozik. Ezzel együtt, a gazdálkodók nem boldogok, hiszen az utóbbi időben a szárazság tizedelte meg a termést, amit gabonapiac híján itthonról árusítanak.

Jövőbeli tervek

A nagy kultúrotthont sikerült belülről tatarozni, székekkel, asztalokkal felszerelni, várják az ott szervezendő előadásokat, amelyek lassan beindulnak. Az iskola felújításával kissé döcögősen halad a munka, noha a tanógyminisztérium kapcsolattartójával többször is beszéltek telefonon. Az előtervezetet, valamint a tervezetet is jóváhagyták, amikor azonban benyújtották az elvégzett munkákra vonatkozó számlákat, mindenben kötekedtek, ezért önerőből kénytelenek kifizetni azokat, hogy a munka is haladjon. Egy másik pályázati támogatásból megkapták a 800 ezer lej értékű okostáblákat, számítógépeket, a teljes új felszerelést, amit tavaly úgy szerették volna átvenni, hogy felújított és korszerűsített tantermekbe kerüljenek.

Folytatni a közművelődést

A katolikus plébános úr komolyan foglalkozik a gyermekek és a fiatalok vallásos nevelésével, az egyházi életbe történő bekapcsolásukkal. A kisiratosi római katolikus hívek már régen vágytak egy ilyen plébánosra, mint a mostani. A templombúcsút is megszervezik idén.

A helybeli közművelődési életet serkenti az Almási Gábor által dirigált Salbek vegyeskórus, amelynek tagjai tavaly ünnepelték fennállásuk 20. évfordulóját, nagyon fontos, hogy a kulturális szervezetek, köztük a tánccsoport Miklós János vezetésével és a citerazenekar Juhász Kálmán vezetésével is működjenek.

Ha az orvosi rendelő felújítása folytatódna…

Amihez még nem fogtak hozzá, az az orvosi rendelőnek a korszerűsítése, amire a pályázatot benyújtották, a szükséges tanácsi határozattal együtt, de mióta az RMDSZ kikerült a régi kormányból, az ügy nem lépett előre. Abban reménykednek, hogy a mostani RMDSZ részvételével megalakult kormány jóvoltából hamarosan korszerű, minden szükséges felszereléssel ellátott orvosi rendelő működhet Kisiratoson.

Munkalehetőségben nincs hiány

Ami a munkanélküliségi gondokat illeti, azokra nem lehet panaszkodni, hiszen közel van a Kürtösi Vám-szabad Övezet, ahol nagyon sok munkahely jött létre, a kisiratosiak jó része is ott dolgozik, nem a mezőgazdaságban. Mások az Agrodor Mezőgazdasági Társulásban dolgoznak vagy magángazdaként művelik meg a jó minőségű termőföldjüket, aminek az ára manapság hektáronként 10 ezer euró körül mozog.

A helybeli mezőgazdászok nehéz évet tudhatnak maguk mögött, hiszen a kitartó szárazság miatt alaposan csökkent a terméshozam, ráadásul a minősége is, miközben a gabonaárak stagnálnak.

Régebben sok kisiratosi fóliasátorban zöldségféléket termesztett, csakhogy manapság nem kerül rájuk felvásárló, mert az országban működő nagy élelmiszer-üzletláncok külföldről szerzik be a zöldségféléket és a gyümölcsök nagy részét, és Aradon is beszűkült a szabadpiaci árusítás. A kisiratosi fiatalok jelentős része a kürtösi gyárakban dolgozik, akik oklevelet szereztek, azok más megyékben vagy külföldön keresik a boldogulást. A község vezetősége abban reménykedik, hogy külföldről egyszer a fiatalok hazajönnek, házat vásárolnak, és megpróbálnak itthon boldogulni, kamatoztatni a külföldi tapasztalatokat, egyben biztosítani az anyanyelvű oktatás folytonosságát. A külső telkek felmérése befejeződött, most a beltelkek felmérése, telekkönyvezése folyik, várják a telekkönyvi kivonatoknak az érkezését. A Kataszteri Hivatalban azt mondták: a telekkönyv olyan, mint az imakönyv, amiben minden megtalálható, vagyis mindenki megkapja a földjére, valamint a belső telkére az írásos tulajdonjogot.

A kisiratosi termálstrandot egy fiatal házaspár működteti, Bodonea Gábornak és László Beatrixnek csak gratulálni lehet, amiért évente májustól, október–novemberig nagy odafigyeléssel teszik azt, azzal együtt, hogy a termálvíz használatára csak évente kapják meg az engedélyt, s ezért komoly fejlesztésekhez pályázati támogatást nem lehet szerezni. Mindent megtettek a fürdőzőknek az idecsalogatása érdekében, ízletes és változatos ételeket és italokat is biztosítottak számukra.

Korondi Józsa Erika abban a reményben zárta mondanivalóját, hogy egyszer a helybeli termálvízre alapozva egy szép üdülőtelepet építhetnek ki. A maga munkájában nagyon sok segítséget kap Andó László alpolgármestertől, aki fiatalos lendülettel segít mindennek a szervezésében, nagyon jó kapcsolatokat ápol a fiatalokkal, a középkorúakkal és az idősekkel egyaránt. Minden munkájában megmutatkozik a közösségszolgálat iránti elkötelezettsége.