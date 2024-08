Köszöntők, színes programok

A Simonyi Imre Művelődési Házban megszervezett képzőművészeti kiállítás megtekintése után a Simonyi Imre Általános Iskola udvarán lévő szabadtéri színpadon 17 órakor Szabó Hunor műsorvezető a színpadra kérte Haász Tibor jelenlegi, Pallagi Máté megválasztott polgármestert, Faragó Péter RMDSZ Arad megyei elnököt, parlamenti képviselőt, valamint Nagy Sándor alpolgármestert. Ugyanakkor köszöntötte a jelen lévő Péró Tamás RMDSZ ügyvezető elnököt, megyei tanácsost.

Elsőként Haász Tibor tisztségben lévő polgármester üdvözölte a simonyifalviakat és az itthon lévő elszármazottakat, akik részt vesznek a falunapi ünnepségen. A továbbiakban köszönetet mondott Faragó Péternek, az RMDSZ Arad megyei elnökének, parlamenti képviselőnek a program támogatásáért, a Simonyi Társaságnak, a községi tanácsosoknak, mindenkinek, aki tett valamit a színvonalas ünnepségért. Zárszavaiban mindenkinek, köztük a más településekről érkezetteknek is jó szórakozást, kellemes időtöltést kívánt.

Faragó Péter parlamenti képviselő nagy szeretettel köszöntött mindenkit, aki a jelenlétével megtisztelte a Simonyifalvi Napok idei programját. Örömének adott hangot, amiért a simonyifalviak évek óta egy emberként állnak a szervezés mellé. Ugyanakkor köszönet jár Tőzmiske község tanácsának, az RMDSZ Simonyifalvi Szervezetének, a Simonyi Társaságnak is, mindazoknak, akik segítettek, hogy e csodálatos, háromnapos ünnepség megszülessen. „Tisztelt simonyifalviak, kedves barátaim, nem szoktam a színpadon politizálni, de idén engedjenek meg nekem egy néhány perces kitérőt! Az idei év, számunkra nagyon nehéz, de annak az első felén már szerencsésen túl vagyunk, méghozzá nagy sikerrel. Engedjék meg, hogy tiszta szívből gratuláljak mindenkinek, aki részt vett a választásokon, amit ezúttal is megköszönök, azt is, hogy az RMDSZ jelöltjeit támogatták. Gratulálok mindenkinek, aki valamit tett a kampányban, aminek az eredményeként hihetetlenül szép sikert értek el Tőzmiske község minden településén. Ezúttal is gratulálok Pallagi Máténak, aki az RMDSZ polgármesterjelöltjeként sikerre vitte csapatát, a polgármesteri tisztséget, amit önökért és értünk vállalt, valamikor október közepén fogja átvenni. Az elvégzett munkához és az eredményhez ezúttal is gratulálok, azt kívánom, hogy a választási ígéretekből minél többet meg is valósíthassanak. A szuper választási évnek az említése azt jelenti, hogy idén még ránk vár év végén egy nehéz időszak, ugyanis az államfőválasztás mellett parlamenti választásokat is szerveznek. Nagyon bízom abban, hogy a simonyifalvi, az Arad megyei, valamint az erdélyi magyar közösség olyan eredményt fog elérni, amely nekünk, magyaroknak biztosítani fogja azt a parlamenti képviseletet, amelyre szükségünk van, s amely nagyon fontos a közösségünk szempontjából. Újra mindenkinek megköszönöm, aki részt vett, ugyanakkor arra biztatom önöket, hogy december 1-jén is szánják rá azt a negyed órát, ami a szavazáshoz szükséges!” Faragó Péter zárszavaiban minden résztvevőnek jó szórakozást, kellemes kikapcsolódást kívánt.

Néptánc, szabadtéri diszkó

Az elöljárók üdvözletei után a szabadtéri színpadon a helybeli óvodások és az iskolások műsora következett, az óvodások Farkas Olga óvónő, az iskolások a tanítónőik betanításával táncoltak.

A simonyifalvi futballpályán 18 órától szervezték meg a Simonyifalva– Szapáryliget barátságos futballmérkőzést, ahol a házigazdák 8:2 arányban nyertek.

A gyermekek fellépései után a Pesty Party Schowband fantasztikus koncertjén mulathattak, utána tűzijáték, majd diszkó következett DJ Kovács Tamással. A Simonyifalvi Napok idei programjának a sikeréért köszönet jár Tőzmiske Község Polgármesteri Hivatalának és Tanácsának, az Arad Megyei Művelődési Központnak (CCJA), az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének, az RMDSZ Simonyifalvi Szervezetének, a Simonyi Társaságnak, Pallagi Máté megválasztott polgármesternek, valamint a Simonyifalvi Önkéntes Tűzoltóknak.

A szabadtéri színpadon fellépett helybeli óvodásokat Farkas Olga óvónő készítette fel

Előbb a kisiskolások táncoltak a tanítónők betanításával

A nagyobb iskolások táncában főként lányok jeleskedtek, ők biztosították a túlnyomó többséget

A Pesty Party Schowmann fantasztikus koncertjén nagyon sokan mulattak