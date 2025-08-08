Közbiztonsági övezetnek nyilvánítják a körzetet és lezárják a hajléktalan szállásnak használt volt ITM-székházat

Az Északi pályaudvar környéki lakosság nevében egy Kezdeményező Csoport hétfőn békés tiltakozást hirdetett 2025. augusztus 9-re, szombatra: a közbiztonság rohamos romlása és a szociális lezüllés elleni tiltakozásul a helyi lakosok gyermekjátékok kihelyezését tervezik a házuk elé, biztonságos környezetet követelve a gyermekeiknek. A környék lezüllésére konkrét példának hozták fel a Területi Munkaügyi Igazgatóság (ITM) volt székházát, amelyet önkényesen elfoglaltak a hajléktalanok, és ahol egymást érik a hangos botrányok, összetűzések, amelyek rettegésben tartják a lakosságot.

A hatóságok gyorsan reagáltak a lakossági tiltakozásra: Ruben Lațcău alpolgármester kedden meghallgatta a kezdeményező csoport panaszait, szerdán rendőrségi razzia volt a környéken, csütörtökön pedig a Városházán összehívták a Helyi Közrendvédelmi Bizottság ülését, amelyen részt vett Ruben Lațcău alpolgármester, Matei Creiveanu városmenedzser, Adina Pokker, a városháza főtitkára, Roxana Iliescu helyi tanácsos, valamint a Helyi Rendőrség, a Temes Megyei Rendőrfelügyelőség, a Temes Megyei Csendőrség és a Vasúti Közlekedési Rendőrség képviselői. A városháza közleménye szerint, a gyűlésen az alábbi döntések születtek:

„Az elkövetkező időszakban az Északi pályaudvar környékén vegyes csapatok fognak járőrözni, amelyek a Helyi Rendőrség, a Temes Megyei Rendőrfelügyelőség, a Csendőrség és a Vasúti Közlekedési Rendőrség embereiből állnak. Ugyanakkor javasolták a terület közbiztonsági övezetté nyilvánítását – ez az intézkedés lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb beavatkozásokat a polgárok nyugalmát és biztonságát megzavaró helyzetek megelőzése érdekében. Ezenkívül eljárásokat indítanak az ITM volt székházának lezárására, amelyet a közelmúltban többen hajléktalan-szállásnak használtak”. A közleményben azt is hozzáteszik: a fenti intézkedések a lakossági panaszok nyomán születtek, akik a közbiztonság romlását és környék lezüllése okozta napi kellemetlenségeket tették szóvá, kiemelve a volt ITM-székház tarthatatlan helyzetét (ez utóbbi a Nicolae Titulescu rakparton található).

Ruben Lațcău alpolgármester meghallgatja az Északi pályaudvar környéki lakosok képviselőinek a panaszait

(Fotó: facebook.com)