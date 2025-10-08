Közigazgatási katasztrófa Sistarócon

Az után, hogy augusztusban a román sajtóban megjelent egy cikk, mely felfedte, hogy Sistarócon az Antina Trans Car Kft. lényegében monopol helyzetben van az önkormányzat megbízásából végzett beruházások megvalósításában, a napokban Arad Megy Prefektusa Mihai Pașca megerősítette, hogy a vádak beigazolódtak.

Mint kiderült a vállalat adminisztrátorának lánya, Anca Țurcaș ügyvéd évi 54 000 lejt kap a helyi önkormányzattól a közbeszerzési eljárások törvényességének felügyeletéért, beleértve az apja vezette cég révén elnyert beruházások felügyeletéért is. A nyilvánvaló összeférhetetlenség mellett a SEAP közbeszerzési platformon a cég megadta elérhetőségek megegyeztek az ügyvédnő adataival, ami közvetlen kapcsolatot jelent az önkormányzat, az ügyvéd és apja között. A vádakat a polgármester és az ügyvéd is tagadta, de a törvények értelmében a közbeszerzési eljárások befolyásolásának lehetősége is összeférhetetlenséget jelent.

A sajtóban megjelent cikkre felfigyelve az aradi prefektus vizsgálatot indított a sistaróci önkormányzat elmúlt ötéves tevékenységére vonatkozóan.

„Amikor a kollégáim a sistaróci önkormányzathoz értek, ellenségesen fogadták őket, és visszautasították a kért iratok kiadását. Örülök, hogy később változott a hozzáállásuk, és végül kiadták a kért iratokat, mert ha tovább erőltettük volna, az csak tovább súlyosbította volna a helyzetet. A vizsgálatok során a kollégáim egy olyan helyzettel szembesültek, amit én egyszerűen súlyosnak neveznék, mert állandó jelleggel, éveken át többször is törvénytelenül jártak el” – mondta a prefektus egy sajtótájékoztatón.

A prefektus konkrét példákat adva a szabálysértésekre, elmondta, hogy olyan munkálatok kifizetésére találtak bizonyítékot, amelyek átvételére vonatkozó jegyzőkönyvet nem írtak. Pénzügyi ellenőrzés nélkül hajtottak végre kifizetéseket, illetve olyan kifizetéseket intéztek, amelyekre vonatkozóan nem rendelkeztek közbeszerzési szerződéssel. Nem tartották be a közbeszerzésekre vonatkozó törvényeket, és a kivitelezett munkálatokhoz nem rendelkeztek kivitelezési engedéllyel és műszaki tervekkel.

A törvénysértésekről megbizonyosodva a prefektus javasolta a számvevőszéknek az ügy további vizsgálatát:

„Amit a sistaróci önkormányzaton találtunk az egy kisebb közigazgatási katasztrófa. Kisebb, mert Arad megye legkisebb közigazgatási egységéről beszélünk, amelyben 300 és egynéhány ember él. Úgy vélem ez a 300 és egynéhány ember is megérdemli, hogy a helyi közigazgatásban lévők a törvényeknek megfelelően járjanak el közösségük ügyeiben” – mondta a prefektus.