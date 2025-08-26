Lakossági bejelentésre bírságolnak

A helyi rendőrök 30 000 lejes bírságot szabtak ki egy Arad municípiumi telek tulajdonosára, amiért nem tartotta rendben a Decebal úton lévő telkét, így azt benőtte a gaz, illegális szemétlerakó hely és hajléktalanok menedékhelye lett.

A jogi személy tulajdonában álló telekkel kapcsolatban a hatóságok számos bejelentést kaptak a környékbeli lakosok és járókelők részéről, akik főként a telek gondozatlanságára és a felgyűlt szemétre panaszkodtak. A rendőrség többször is 29 000 lejes bírságot szabott ki a tulajdonosra, aki ennek ellenére nem tett lépéseket a terület megtisztítására. Mivel a telek a város egyik forgalmas pontján található, és egy villamosmegálló is van a közelében, számos bűncselekmény helyszínévé vált.

A helyi rendőrség emlékezteti a lakosságot, hogy kötelesek karbantartani a tulajdonukban álló telkeket – főként, ha a területen elszaporodott a parlagfű – biztosítva a biztonságos környezetet a város lakosai számára.