Legyen hangunk!

Ismerem a közvélemény-kutatásokat, de a tapasztalataim mást mutatnak: az erdélyi magyar fiatalok, akikkel az elmúlt időszakban találkoztam, optimisták az EU-val kapcsolatban, ám az elvárásaik, elvárásaink is világosak. Segítséget akarunk a tanuláshoz, támogatást a vállalkozásokhoz és a lakhatási kérdések megoldásában. Többségünk itthon akar jól élni. Programomat az erdélyi magyar fiatalokkal írtuk, nézzük, mi szerintünk a 4 legfontosabb téma, amivel az EU-nak foglalkoznia kell.

Versenyképes oktatást akarunk, és olyan lehetőségeket, amelyek valós, gyakorlati tudást biztosítanak. Több cserediák program kell és áthallgatói ösztöndíj! Hogy világot lássunk, és az ott tanultakkal hazatérve az itthoni életünket gazdagítsuk. Azokat pedig, akik nem terveznek továbbtanulást, támogatni kell abban, hogy szakmájuk legyen.

Kolozsváron végeztem az egyetemet. Sok diáktársam családjához hasonlóan, szüleimnek is nagy erőfeszítés volt anyagilag ez a 6 év. Szorgalmazzuk, hogy minden egyetemi kampuszban bővítsék a bentlakások számát, és kapjanak a diákok támogatást az albérlet költségeire. Egyikünknek sem szabadna lemondania a továbbtanulásról a pénz miatt. A lakhatási gondoknál maradva: látom a baráti társaságomban is, hogy a fiatal párok életében nagy gondot jelent az első otthon megvásárlása. Sokan álmodni sem merünk erről hosszú évekig. Fontos, hogy ebben is segítséget kapjunk, járjon vissza nem térítendő támogatás ehhez a hatalmas lépéshez.

Mindenkinek van egy jó ötlete, de innen egy vállalkozás megszületéséig még nagyon göröngyös az út. Nem kellene, hogy az legyen. Az Unió karolja fel az ötleteinket, bővítse start-up programjait, és ne engedje el a kezünket. Ne csak az elindulásnál, hanem hosszú távon is mentoráljanak minket, hogy sikeresen működtessük a vállalkozásainkat. A pályázási lehetőségek általában bonyolult papírmunkával és szigorú szabályokkal járnak. Figyeljen arra is az EU, hogy megkönnyítse a forrásokhoz való hozzájutást.

Vonat vagy autó? Legtöbbször autó, de sokszor lehetne vonat is, ha a 150 km-es út nem 3 és fél órába telne. Korszerű vasúthálózatot kell kiépíteni! Támogatunk minden zöldebb utazási alternatívát, viszont azt is ki kell mondani, hogy a fenntartható jövőre való törekvés, a zöld átállás jelenleg gyors és erőltetett. Égető kérdés emellett még az élelmiszerpazarlás és a textilipar okozta ökolábnyom, ezeket csökkenteni kell. Az EU-nak ezzel is foglalkoznia kell!

Sorsfordító döntés előtt állunk. Június 9-én új szemléletet, új lendületet és új vezetést kérünk Brüsszelbe! Olyan vezetésre van szükségünk, amely támogatási rendszereivel segíti a fiatalokat, a kezdő vállalkozókat, megerősíti a szakképzést, méltányos zöldátállást szorgalmaz. Olyan Európát akarunk, ahol az erdélyi magyar fiatalok itthon terveznek jövőt, és nem kényszerülnek külföldön keresni a boldogulást.

Nem mindegy, hogy milyen Európában élünk a következő években. Legyen hangunk! Alakítsuk tehát úgy, hogy minden változásnak mi legyünk a nyertesei. Én ezért megyek el június 9-én szavazni! És arra buzdítom minden kortársamat és a fiatalabbakat is, hogy győzzenek meg egy-egy barátot. Itt most a mi jövőnk a tét!

Szilágyi Dóra,

az RMDSZ európai parlamenti képviselőjelöltje