Legyetek erősek és bátrak!

A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban 19. alkalommal csendült fel a Gaudeamus, ahol 23 ballagó diák vett búcsút pénteken a tanintézménytől.

Legyetek erősek, bátrak, kitartók, merjetek álmodni, merjetek újrakezdeni! Bízzatok Istenben és önmagatokban, tiszteljétek társaitokat, törekedjetek a szépre, jóra, tökéletességre! Soha ne áldozzátok fel emberségeteket a pénz és a siker oltárán! – biztatták az indulásra kész diákokat az ünnepségen felszólaló Balogh Károly Csaba iskolaigazgató, Szász-Barra Zsófia főtanfelügyelő-helyettes, Palkó Cecília, a Szent Ferenc Alapítvány igazgatója, Széll Lőrincz alprefektus, Kacsó-Doboly Izabella megyei ifjúsági igazgató, és nem utolsósorban Máté László igazgatóhelyettes. Utóbbi hajdani osztályfőnökként is biztatta diákjait: rajtuk múlik, hogy szép lesz-e a jövendő. „Szép dolog kifaragni egy szobrot, és életet adni neki, de még szebb kiformálni egy emberi lelket, és megtölteni igazsággal” – idézte Victor Hugót Szász-Barra Zsófia, megemlítve azt a kitartó pedagógusi munkát, mellyel 8-12 év alatt tudással, szeretettel, igazsággal töltötték fel diákjaik lelkét. Igazi gyémánttá csiszolták azokat – fogalmazott Palkó Cecília. Mindezért, illetve a szülők áldozatos szeretetéért mondott köszönetet diáktársai nevében Pál Emília és László István végzős diák, megemlítve persze az együtt töltött évek síró-nevető pillanatait is.

A diáktársak nevében a tizenegyedikes Udvari Kincső búcsúztatta a ballagókat. A végső szó természetesen Tófalvi Emese-Ildikó és Kocsis Attila-Levente osztályfőnöké volt, akik szeretetteljes szavakkal fordultak diákjaikhoz, még egy utolsó jó tanáccsal igyekezve átadni azt, ami számukra a legfontosabb.

Természetesen sor került az elért eredmények díjazására is. A matematika–informatika szakon első díjas lett Vonica Emma, második Nagy Nándor, harmadik Ferenczi István. A természettudomány osztályban első díjas színtízessel László István, második Nagy Beatrice, harmadik Domokos Hunor. A turizmus osztályban harmadik díjas lett Pál Emília. A négy középiskolai év legjobbjaként László István vehette át a Hauer Erich Társaság díját és a tanintézmény Téglás-díját is. Az RMDSZ-tisztségviselők, dr. Máté Márta megyei tanácsos és Pogocsán Ferdinánd alpolgármester díját kapta a közösségmegtartó tevékenységéért Pál Emília és Vonica Emma. Az iskola tantestülete külön díjazta, a jelenlévők percekig tapsolták az iskola két kiváló sportolóját, Nagy Nándor úszóbajnokot és Lajos Orsolya cselgáncsbajnokot. Mindketten nemzetközi bajnokságok nyertesei. Az ünnepség záró momentumaként az évfolyam legjobbjai felkötötték szalagjaikat az iskola „cégtáblájára”, majd átadták a tanintézmény kulcsát tizenegyedikes társaiknak, annak reményében, hogy ők maguk is visszatérnek majd ide, és addig is sok új kisdiák lépi majd át az iskola küszöbét. Az ünnepség Ilkei Lóránd unitárius lelkész áldásával zárult.