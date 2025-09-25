Lehet igényelni a gyógykezelési jegyeket

Az Arad Megyei Nyugdíjpénztárhoz (CJP Arad) 154 gyógykezelési jegy érkezett a 14. sorozatra, amelyek kezdési időpontja október 1–4. között van.

A jegyek kiosztása a héten elkezdődött, a fel nem vett jegyek újraelosztása szeptember 29-én lesz.

A 154 jegyből 24 ingyenes, a többit részleges hozzájárulással lehet igényelni. Mint mindig, a legtöbb jegyet – 61 darab – Menyházára osztottak ki (Codru Moma Szálloda és Tanamera Villa).

Az aradi nyugdíjasok és biztosítottak további gyógyfürdők közül is választhatnak: Félixfürdő (17 jegy), Május 1 (14), Buziásfürdő és Algyógy (12–12), Herkulesfürdő (9), Olănești (8), Vatra Dornei (6), Temeskalácsa (5), Kovászna (4), Căciulata (3), Szováta (2) és Mangalia (1).

Egy kiszállás időtartama 16 nap, ebből a valódi kezelési idő 12 nap.

Ebben az évben még négy alkalommal lesz lehetőség gyógykezelésre utazni, a következő kezdete október 17-én lesz.

Az aradi nyugdíjasok továbbra is benyújthatják kérelmeiket gyógykezelési jegyek igénylésére. Ezt megtehetik személyesen a CJP székhelyén (Voluntarilor u. 2A), postai úton, vagy e-mailben a pensii.arad@cnpp.ro címen. További információ a 0257/280-154-es telefonszámon kérhető.

(Fotó: Facebook/Hotel Codru Moma Moneasa)