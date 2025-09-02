Lehetőség nemzetközi tapasztalatszerzésre

A 15–18 éves középiskolások jelentkezhetnek a Rotary Youth Exchange (RYE) programra, a Rotary nemzetközi ifjúsági csereprogramjára a 2026–2027-es tanévre.

A program keretében a fiatalok egy teljes tanévet tölthetnek egy másik országban, ahol nemcsak új kultúrákat ismerhetnek meg, hanem életre szóló barátságokat is köthetnek. A Rotary szerint ez az élmény hozzájárul a fiatalok vezetői képességeinek fejlődéséhez, bátorságot, empátiát és nyitottságot ad számukra.

„Az RYE több, mint egy csereprogram. Ez a barátság, az egymás megértése és a béke élménye. A program során a fiatalok a világ polgáraivá válnak, és életre szóló élményekkel gazdagodnak” – nyilatkozzák a Rotary képviselői.

Az előzetes jelentkezési űrlap elérhető a következő linken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhnn7PmFHYElsp_Pqbu6_DJn3qVUX0if9-8LOdMRanZj_Krg/viewform.

A jelentkezés után a diákokat megkeresi egy Rotary-képviselő, hogy tájékoztassa a kiválasztási folyamat következő lépéseiről.

További információk a rye.d2241@gmail.com e-mail címen kérhetők.

(Fotó: rotary.org)