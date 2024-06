Magas színvonalú program, jó szórakozás

Június 2-án, vasárnap szervezték meg a VI. Nagyzerindi és Feketegyarmati Falunapokat, amelyeknek a programja mindkét településen ünnepi istentisztelettel vette kezdetét. 12 órakor Szilágyi Ildikó köszöntötte a közönséget, és invitálta a gyerekeket a Tabajdi Károly Általános Iskola pedagógusainak a standjaihoz, ahol különböző kézműves foglalkozások folytak Hégely Hortenzia, Csáky Apollónia, Kasza Rozália, Horváth Karolina, Hízó Ildikó és Molnár Andrea igazgatónő vezetésével. Közben az óvoda udvarán készülődtek a szülői közösségek, hiszen az osztályok közötti bográcsfőző versenyre nevezhettek be.

Polgármesteri köszöntő, színes program

13 órakor Simándi Sándor polgármester nyitotta meg a rendezvényt, majd a műsorvezető, Szilágyi Ildikó – aki egész nap fáradhatatlanul konferált – hívta színpadra az általános iskolásokat. A Miénk a színpad műsorrészben bemutatásra került a III. osztályosok Jerusalema flashmobja (felkészítő tanár: Csáky Apollónia), a feketegyarmati és a nagyzerindi óvodások közös kacsatánca (felkészítők: Antonie Melinda, Dávid Sára, Fábián Dóra és Horváth Borbála), az iskola népdalkórusa, a Rozmaring (Kasza Rozália és Csáky Apollónia vezetésével). Az előkészítő osztályosoknak élőben zenélt a tanító bácsijuk, Borsos-Laczkó Vilmos, ők Partymixet adtak elő, Szilágyi Ildikó betanításában, míg a II. osztályosok cowboy táncot roptak. Ezután a feketegyarmati református gyülekezet gitárcsoportja következett (felkészítőjük: Deák Andrea és Nemes Emil), közben Kálnoki Sára és Kiss Lehel előadásában elhangzott két rege is, amivel az országos megmérettetésen képviselték az iskolájukat. Végül az V–VIII. osztályosok is színpadra léptek Horváth Karolina vezetésével, We will rock you elnevezésű táncukkal. Ezután lelkes kerékpárosok mérhették össze tudásukat rövid és hosszú távon egyaránt, a szervező Gomoi Diána tornatanár volt, segítői pedig a lelkes helyi fiatalokon kívül Ardelean Adriana, Gali Jutka, Ozsvár Erzsébet, Hégely Ildikó, Pap Márta és Molnár Andrea pedagógusok. A versenyek után a Csaba Színistúdió a Csabagyöngye Kulturális Központból következett, Kerepeczki Nóra irányításával, ők először gyermekdalokkal, majd könnyűzenei slágerekkel szórakoztatták a közönséget. Közben a háromtagú zsűri, Oros-Gál Dóra, Bondár László és Bondár Ferenc döntöttek a legfinomabb bográcsos ételek díjazásáról. A III. díjat az V. osztályosok kapták, a II. díjat a VI. osztályosok tudhatták magukénak, míg a méltán megérdemelt I. díjat az I. osztályosok csapata vehette át. De a többiek sem szomorkodhattak a sok, szépen dekorált asztal körül, hiszen igazi szülőket összekovácsoló délutánban lehetett részük. Ezt követően Simándi Sándor polgármester és Téglás Róbert alpolgármester további kilenc díjat adott át a kerékpárverseny résztvevőinek. Az első helyeket az óvodából Patkani Dominik-Gyula, az alsósok közül Creanga Adrian, a felsősök közül Mészár Előd-Zsolt érdemelte ki.

Dzsúdóbemutató

Délután következtek bemutatójukkal a dzsúdosok, Téglás Róbert edző vezetésével, a közönség megtekinthette a bemelegítésüket és megismerhette a dobásfajtákat is. Ugyanakkor elhangzottak a legfontosabb információk a dzsúdó történetéről, de azt is megtudhattuk, hogy a községben 13 éve működik a sportoktatás, és a Román Nemzeti Dzsúdószövetség tagja a Nagyzerindi Dzsúdó Klub. A generációváltáson is átesett csapat mára 16 országos érmet tudhat magáénak. A bemutató végén Téglás Róbert edző mind a 23 jelenlegi sportolónak oklevelet nyújtott át.

Utánuk következett a díszoklevelek átadása. Simándi Sándor polgármester elmondta, hogy már 4 évvel ezelőtt is tervezték az oklevelek átadását, de akkor közbeszólt a pandémia, ezért most hatalmas lemaradásuk van, de szeretnének ebből hagyományt teremteni az elkövetkezendő években. Szilágyi Ildikó felvezető szövegében elmondta: „Azt, hogy a szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és hogy ezek soha el nem szakadnak, fogalmazza meg gyönyörűen Fekete István író. Hiszem, hogy sokan vagyunk zerindiek és feketegyarmatiak, akik ezt, mint örökséget ma is

hordozzuk szívünkben, akár itthon van az otthonunk, akár távol a szülőfalutól. Sokszor eszünkbe jut, hogy őseinknek, elődeinknek, az itt dolgozó embereknek köszönhetjük az örökségül kapott kisfalunkat! Hiszen nem a körülmények, hanem az ember szenteli meg a helyet. Ma nemcsak gondolatban és az emlékezés szintjén szeretnénk hálánkat és elismerésünket kifejezni azok előtt, akik régen és ma is sokat tettek és tesznek közösségünkért, a megmaradásért. Ma Nagyzerind község önkormányzata elismerő díszoklevélben részesíti mindazokat a személyeket, esetenként a hozzátartozókat, akik szakmájukban és a közösségi munkában végzett tevékenységükkel nagyban hozzájárultak községünk építéséhez, fejlődéséhez.” 45 díszplakettet és a szülőfalut jelképező mézeskalácsot, az oktatás, a hitélet, a közigazgatás, az egészségügy, az állategészségügy, vezető szakemberek kategóriákban kapták meg a kiérdemeltek, vagy esetenként a messziről is eljövő hozzátartozók. A hangulatos ünnepséget John McCain szavaival zárták: „Közös értékeink jobban meghatároznak minket, mint a különbözőségeink. És ezeknek a közös értékeknek az elismerése átsegíthet bennünket a mai kihívásokon, ha van bölcsességünk újra bízni bennük.” Ezután egy állófogadáson múltidézésre, baráti beszélgetésekre került sor.

Színes népzenei és néptáncprogram

Délután 3 órás népzenei és néptáncprogramra került sor, Higyed Ferenc, id. Pap Sándor és ifj. Pap Sándor nyitotta meg citerajátékukkal a műsort. Ők évről évre megújult lelkesedéssel pengetik meg a citera húrjait, mostanság kiegészülve Hízó Ildikóval és Prentel Erzsébettel, akik népdalokat adtak elő. Igazi meglepetés következett: az idősek nappali központjában is hétről hétre felcsendül a nótázás. Egészen pontosan tavaly decemberben jött az ötlet, hogy alakítsanak egy dalárdát, amelyhez többen is csatlakoztak. Az újonnan alakult dalárda rendszeresen fellép, legutóbb a farsangon, március 15-én, anyák napján, de a helybeli iskolába is elhozták dalcsokrukat. Nyilvánosan most lépnek nagyközönség elé először, id. Pap Sándor vezetésével – hangzott a konferáló szöveg. A fiatalok és idősek közös nótázása a végén vastapsot érdemelt ki!

Ezek után a néptáncé volt a főszerep, hét környékbeli meghívott együttes rophatta a színpadon. Közös produkcióval készült, és lépett színpadra Zámbori Renáta betanításával az aradi és zimándújfalui Csillagvár és a szentpáli Szélrózsák, jókai polgári táncokat adva elő. Az est folyamán mindhárom csapat színvonalas táncokkal lépett fel: a zimándújfalui Csillagvár néptánccsoport szatmári verbunkot, lassú és friss csárdást, az aradi Csillagvár néptánccsoport mezőföldi énekeket, játékokat, ugróst és friss csárdást, a szentpáli Szélrózsa rábaközi játékokat, lassú és friss csárdást mutatott be. A pécskai Búzavirág a tőle megszokott magabiztossággal érkezett. 2024 januárjában megalakult a Búzavirág asszonycsoportja, a Nefelejcs, akik bodrogközi táncokat hoztak Engi Márta Ildikó, a Búzavirág művészeti vezetőjének az irányításával. Utánuk a fiatalok györgyfalvi táncot mutattak be, amit Zabolán sajátítottak el Golicza Bernadett és Fülöp Csaba irányítása alatt.

Kisperegről az alkalomra a legnagyobb és a közepes táncosok látogattak el. Először a nagy Napraforgókat láthatta a közönség, akik egy moldvai táncot adtak elő, majd kiegészülve a közepes Napraforgókkal csurgói táncot láthattunk tőlük. Táncpedagógusuk Stranszky Fülöp Boglárka, vezetőjük Vörös Enikő és Süli Farkas Piroska.

A szomszédból, Ágyáról a Tőzike néptánccsoport is megérkezett, a Cinege és a Felnőtt Tőzike csoportjukkal, előbbiek dunántúli ugróst, utóbbiak marosszéki táncokat roptak lelkesen. Koreográfusok: Zámbori Renáta, Haász Endre, művészeti vezetőjük, aki maga is táncolt, Erdős Márta.

Új vendégeket is köszönthettek a színpadon, a magyarországi Dobozról érkezett a Dobozi Ifjúsági Néptánccsoport, akiket vezetőjük, Sziromi Katalin mutatott be. Először Párválasztás címmel kalocsai táncokat adtak elő, majd Dobozi lakodalmas néven dél-alföldi táncokat roptak.

Ahogy az már lenni szokott, a néptáncosok gáláját a helybeliek zárták. A csoport 2011-ben alakult, 13 év alatt számtalan gyermek, fiatal vagy felnőtt mondhatta magát Ibolyásnak, és érezhette a közösségben való létezés örömét. A fennmaradásuk kulcsa a népes utánpótlás sereg, akik nevetve-izgulva várták, hogy színpadra léphessenek. Az Apró Ibolyák először polgári táncokkal, majd rábaközi népi játékokkal varázsolták el az értük izguló családtagokat, közönséget. Az Ibolyások középső csoportja moldvai táncokkal kedveskedett, és miközben a lányok átöltöztek, addig a közeli és távoli falunapokon megismert, nagyzerindi fúvószenekar szórakoztatta a főtéren lévőket. Vasárnap este Higyed Ferenc, Semsei Sándor, ifjú és idősebb Pap Sándor állandó tagok, és két beugró zenész, Gazdag Ferenc és Antonie Szebasztián előadásában hallgathatta a közönség a legismertebb nótákat. A lányok egy kalocsai tánccal tértek vissza, majd a Kisibolyások mezőföldi táncokkal érdemelték ki a közönség vastapsát. A program vége előtt Iustin Cionca, az Arad Megyei Tanács elnöke köszöntötte a közönséget, jó szórakozást kívánva mindenkinek. Következett a néptáncgála fináléja, amelyen a fiatalok egy bodrogközi tánccal rakták fel a pontot az ire. Nem volt hiába a sok hónapos próbafolyamat, a műsor Balázs Viola koreográfus és Gál Csilla Annamária csoportvezető munkáját dicséri, amit a csapatok meg is köszöntek egy kis meglepetés kíséretében, de nem maradhatott ki a virágosztásból Prentel Irénke néni sem, a csoportok örökös varrónője.

Sztárvendégek fellépése

A színpadon rögtön dalra fakadt Matyi és a hegedűs, akik igazi utcabál hangulatot teremtettek. Kis várakozás után megjött a várva várt sztárvendég, LayZee aka Mr. President, akiknek a legismertebb slágereire, és nem csak – I Give You My Heart vagy a Coco Jambo – tombolt a közönség. A koncert méltó lezárása volt a tűzijáték, majd DJ Dukával folytatódott a buli.

Köszönet jár mindenkinek, aki hozzátett a nap lebonyolításához, sikerességéhez. Egy közösségi rendezvényt megszervezni nem néhány személyes feladat, igazi összefogás szükséges hozzá, ahogy Szilágyi Ildikó tanítónő is fogalmazott: „Büszkék vagyunk szülőfalunkra, annak a hagyományaira, szokásaira, a dalokra, nótákra, a táncra, a sportra, ünnepekre, a kicsikre, a nagyokra, a szépkorúakra. Büszkék vagyunk rá, hogy községünkben van közösségi élet, és ezáltal megéljük, amit elődeink elindítottak, ránk hagytak és erre neveljük gyermekeinket is. Hisszük, hogy ezen keresztül ültetjük el bennük már most szülőföldjük szeretetét, ahogyan annak idején bennünk is elültették. Adjon az Úr ennek felismerésére kellő bölcsességet és kitartást e nemes feladat elvégzéséhez mindenkinek!”

Gál Csilla Annamária