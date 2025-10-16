Megemlékezés az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján

Szeretettel meghívjuk Önt 2025. október 23-án du. 6 órai kezdettel a temesvári Magyar Házba, az 1956-os forradalom és szabadságharc megemlékező ünnepségére.
A rendezvény programja:
- rövid ünnepi beszédet mond Halász Ferenc, történelem szakos tanár
- S ha kiszakad ajkam, akkor is! – Foltányi Edina és Tóth Dániel, a
Temesvári Csiky Gergely Állami Magyar Színház fiatal színművészeinek
zenés-verses megemlékező előadása. Rendezte: Molnos András Csaba.
A rendezvény után szeretettel várunk minden résztvevőt egy koccintásra!
Szervezők: Várbástya Egyesület, Magyarország Temesvári Tiszteletbeli Konzulátusa és az RMDSZ Temes megyei szervezete.
