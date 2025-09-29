Megemlékezés – program

2025. szeptember 29. 16:52 (hétfő) /
Az RMDSZ Arad Megyei Szervezete tisztelettel meghívja Önöket az aradi vértanúk kivégzésének 176. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésére.

október 6.:

16.00 – Tisztelgés és koszorúzás a Vesztőhelyen.

17.00 – Szentmise az aradi vértanúk emlékére az arad-belvárosi római katolikus templomban.

  • Főcelebráns és szónok dr. Fábry Kornél címzetes guardialfierai püspök, esztergom-budapesti segédpüspök.

A szentmisét követően felvonulás az arad-belvárosi római katolikus templomtól a Szabadság-szoborig.

18.30 – Emlékezés és koszorúzás a Szabadság-szobornál.

Beszédet mondanak:

  • ⁠Kelemen Hunor – RMDSZ szövetségi elnök;

  • ⁠dr. Hankó Balázs – kultúráért és innovációért felelős miniszter;

  • ⁠Faragó Péter – RMDSZ megyei elnök.

Fáklyás felvonulás a Szabadság-szobornál.

