Megtörtént a tisztújítás Vadászon

Pénteken tisztújító közgyűlés volt Vadászon, amelyre szép számban érkeztek az RMDSZ-tagok, akik szívügyüknek tekintik az aradi magyarság megőrzését, jólétét és sorsát. A közgyűlésen Faragó Péter parlamenti képviselő és Haász Tibor helyi polgármester is részt vett, megvitatva a jelenlévőkkel az elmúlt időszak eredményeit és a következő év várható kihívásait.

A közgyűlés első felében Nagy Sándor helyi RMDSZ-elnök rövid beszámolóval szolgált a helyi ügyekről és azokról az eseményekről, amelyeket a következő években is meg szeretnének rendezni, majd Haász Tibor a helyi beruházásokról beszélt, amelyek Vadász települését és közösségét érintik.

„Nemrég a minisztériumban voltam a DC124-es út finanszírozási forrásaira vonatkozóan, és elindítottuk a közbeszerzési eljárást, és ha nem lesz sok fellebbezés, hamarosan meglesz a nyertes. A seprősiek nem állnak ilyen jól, nekik kell még egy környezetvédelmi engedély. Mivel Vadász kimaradt a kultúrházak építéséből, szeretnénk itt egy kultúrházat építeni, ami 400 férőhelyes lesz és a Nemzeti Beruházási Ügynökségen keresztül fog megvalósulni. Fel lett újítva a hűtő házban a hűtő szerkezet. Egy másik szerződés is alá van írva, ami a község kamerával való megfigyelő rendszerére vonatkozik. Erre a PNRR-n keresztül 600 000 lejt kaptunk, alá is írtuk a szerződést. A Vodafone érdeklődik, hogy kivitelezze, de majd még meglátjuk. Van egy utcaaszfaltozási beruházásunk, ami több települést is érint, és még mindig kérnek kiegészítést, de várjuk, hogy aláírhassuk a szerződést. A polgármesteri hivatal tetejére napelem került, és miután átnéztem az áramfogyasztásunkat, arra jutottunk, hogy szeretnénk egy napelemparkot is létrehozni, amely ezt a fogyasztást fedezze, ehhez egy 20-30 áras területet kell napelemekkel telepítenünk. A víz 12 évvel ezelőtt meghalt, és azóta nem tudtuk feltámasztani. Sok cég jön, szétnéznek, és nem akarják megcsinálni azt a hiányzó részt, amit az előző kivitelező nem fejezett be. Ebben az ügyben nincs jó hírem. Nem tudom, hogyan lehetne ezt befejezni. Ami még munkálat van, az Tőzmiskén az óvoda, ami szigetelve lett, most újra kellene vakolni, újra kellene rakni a központi fűtést. Nagyon szerettem volna, hogy ezt karácsonyra átadjuk, de nem sikerült. Sajnos a kormány a megszorításokkal sem nekünk kedvez, mert ilyenkor év végén sok helyről jön be pénz, és félünk, hogy egyszer azt mondják, hogy a pénzt, amit nem tudtunk elkölteni vissza kell tennünk az állami alapba. Ebből adódhat olyan is, hogy nem tudunk egy rendezvényt kifizetni, de reméljük meg tudjuk oldani a helyzetet” – mondta a polgármester.

Faragó Péter a választásokról és azok fontosságáról beszélt, amelyek közül az európai parlamenti lesz az első és egyben a legnehezebb is az RMDSZ szempontjából.

„Az európai parlamenti választás mindig a lehető legnehezebb választás az RMDSZ szempontjából, hisz nem kézzel fogható, rengeteg problémánk/ bajunk van a brüsszeli politikával. Rengeteg gond gyűlt össze az elmúlt években, amelyek nem oldódtak meg, s ez vált ki egy olyan Brüsszel/Európa-ellenességet a közösségben, amelyet meg kell próbálnunk kezelni, mert Romániának mindenképp 33 helye lesz, és mindegy hány ember megy el szavazni azok a hely el fognak kelni, de azok, akik elmennek fogják eldönteni, ki kerül be az EP-be az 5 éves mandátumra. Remélem önök is úgy érzik, ahogy én, hogy az, amivel nekünk bajunk van, nem az Európai Unió, hanem az, ahogyan azt az utóbbi években vezetik. Azokkal az emberekkel nem értünk egyet, és haragszunk rájuk, akik vezetői tisztséget töltenek be az Európai Unióban. Nem hiszem, hogy bármelyikünknek baja van az Európai Unióval, ahogy azt kitalálták, és ahogy az részben működik is, vagy bárki is úgy gondolná, jobb lenne nekünk, erdélyi magyaroknak, ha nem lennénk az Európai Unió tagjai, és egy olyan helyzetben lennénk, mint Moldova, vagy Albánia, akik nem tagjai az EU-nak. Véleményem szerint az EU-s tagság igenis jó, és nagyon sokat kaptunk onnan, messze nem annyit, mint amennyit a 2000-es években hittünk, de az életünk fontos része lett, hogy az EU tagjai lettünk, és azon kell lennünk, hogy változtassunk azon, ami nekünk nem tetszik” – mondta a parlamenti képviselő. Ezt követően a helyi választások fontosságáról beszélt, arról miként befolyásolják a választások az emberek életét, és kik lesznek várhatóan a legerősebb politikai pártok a választások során.

„Teljesen világos, hogy a 2024-es választások után Romániában közigazgatási reformok lesznek. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon elkezdenek majd településeket összevonni, központosítani, nagyobb községeket alkotva. Ez gazdaságilag akár racionális is lehet. Nem mondom, hogy e mögött nincsenek igazságok. Erre számtalan más megoldás is van. Biztos lesz ezzel kapcsolatban egy beszélgetés, egy tárgyalás, vagyis nekünk elemi érdekünk, hogy ott legyünk, ahol majd megszületik erről a döntés 2025-ben, mert valószínűleg ekkor fog megszületni. Azt, hogy azokat a településeket, ahol élünk s magyar közeget teremtettünk az elmúlt 30 évben, ahol jól érezzük magunkat, ahol iskoláink vannak, ahol kulturális rendezvényeink vannak stb. egy tollvonással odacsapjanak majd egy nagyvároshoz, mert valaki úgy látta jónak, és minden bajunkkal más településre kelljen járnunk 20-30 kilométereket megtéve busszal, kerékpárral, autóval, abból nem igazán kérünk, és abba bele akarunk szólni valahogy. Ez valamilyen módon 2025-ben meg fog valósulni. Ebbe Brüsszelben nem fog senki beleszólni, ez Bukarestben fog eldőlni. Ilyen lehetőségekről beszélnek egyesek a TV-ben is, de valószínűleg ők maguk nagyvárosban élték le az egész életüket. Ez egy nagyon nagy kihívása lesz 2025-nek, hogy ezt az átszervezést a közigazgatás hogyan fogja megoldani, és ebbe, mint magyar közösség milyen beleszólásunk lesz, mert fontos lesz, hogy megvédjük közösségeinket” – magyarázta a parlamenti képviselő arra is kitérve, hogy a mellett, hogy az összevonással a távolságok nőnek, és kevesebb lesz a közigazgatásra fordítandó költség, a pénzügyi források elosztása során a kisebb települések sem kapnak majd elegendő pénzt.

A beszámolókat követően a helyi templom gondnoka köszönetet mondott a templomfelújítás támogatásáért. Ezt követően az RMDSZ helyi elnökét újraválasztották Nagy Sándor személyében, az elnökség tagjai Vágó Lajos, Szabó Attila, Köteles József, Kristóf Sándor lettek, majd az elnök mellett egy küldöttet és egy pótküldöttet is kijelöltek, akik a megyei küldöttgyűlésen fognak részt venni Vadász részéről.