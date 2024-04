Megválasztott elnök: Balta Emese

Április 16-án az RMDSZ Arad Megyei Szervezete székházának a nagytermében tartotta tisztújító közgyűlését a megyei Nőszervezet. A szép számban egybegyűlt hölgyeket Bogya Anna, az RMDSZ Országos Szervezetének az alelnöke, a Partiumért felelős elnöke köszöntötte, majd felkérte a résztvevőket, hogy egyperces felállással adózzanak az elhunyt elnök, Tripon Ildikó emlékének. Miután megtörtént, megköszönte a hölgyek gesztusát.

Ezt követően Bogya Anna az időközben megérkezett Faragó Péter megyei RMDSZ-elnököt, parlamenti képviselőt kérte szólásra. Az elnök üdvözlőszavait követően elmondta: az alkalom nem vidám, de az életnek tovább kell mennie. Mindenkinek megköszönte, aki idén is az RMDSZ mellett áll ebben a nagyon nehéz választási évben, időt, energiát fektet be azért, hogy a magyar közösség jól szerepeljen az idei megmérettetéseken. „Az a feladatunk, hogy minden fórumba képviselőket juttassunk be, vagyis az önkormányzatainkban minél több tanácsosaink, illetve polgármestereink legyenek. Nem csak a megyében, hanem Brüszelben is. Ősszel, vagy télen a parlamenti választásokon is hatékonyan kell szerepelnünk. A jelzett céloknak kell minden energiánkat alárendelnünk, mert amit idén elérünk, annak a gyümölcsit a következő választási ciklusban élvezhetjük majd. Éppen ezért, minden magyar embernek a támogatására számítunk. Ami a jelenlegi fórumot illeti, lezárul a jelentkezési időszak az önkormányzati választásokra, ahol hölgyek is jelentkeztek szép számmal. Külön szeretném megköszönni a hölgyek segítségét az aláírásgyűjtésben, ami egy nagyon nehéz, gyors procedúra volt, de mindenhol sikerrel vettük az akadályokat. Tehát részt vehetünk az önkormányzati, valamint az EP-választásokon is, amiért köszönetet mondok mindenkinek, kiemelten a hölgyeknek, akik sokat segítettek. Jelenleg a székházban a papír kitöltési munkának van a dandárja, ugyanis nagyon sok kérdőívet kell kitöltenünk, hogy a megye településein a jelöltjeink részt vehessenek az önkormányzati választásokon. Azon dolgozunk, hogy minden településen megfelelő választási programmal jelentkezhessünk a magyar polgárok előtt. A következő bő másfél hónapban is számítunk mindenkinek a támogatására, mert nagyon nehéz kampány elé nézünk. Hatékonyan kell mozgósítanunk a magyarjainkat, hogy az EP-választáson elérjük az 5%-os bejutási küszöböt, hasonlóképpen kell mozgósítanunk ahhoz is, hogy Arad Megye Tanácsában is ott legyenek a képviselőink, hiszen Arad megyében is 6% az arányunk, mint országos szinten. Ugyanaz a veszély fenyeget minket a megyében és országosan, de bízom benne, hogy az elvégzett munkánk, illetve a jelöltjeinknek a minősége megfelelő. Ezért a magyar közösség a bizalmát június 9-én a szavazásával is ki fogja fejezni. Addig azonban nagyon kemény kampánymunka vár ránk mindenhol, a hölgyek támogatására is nagyon számítunk. Bízom benne, hogy a választások után jó eredményt tudunk majd felmutatni megyei, illetve országos szinten is. A mai tisztújításhoz bölcs döntést kívánok önöknek, előre is gratulálok a megválasztandó elnök asszonynak és alelnök asszonynak, jó csapatmunkát kívánok” – zárta felvezető beszédét Faragó Péter.

Bogya Anna esélylatolgatója

Bogya Anna miután megköszönte Faragó Péternek a biztatást, hangsúlyozta: nemcsak itthon, hanem Brüsszelben is nagyon fontos, hogy ott legyenek a képviselőink, mert a román képviselők nem győzik hangsúlyozni: nálunk a kisebbségekkel minden rendben van. Éppen ezért ott kell lenniük a képviselőinknek, akik elmondhatják: mégsem annyira rózsás minden, ahogyan azt a többségiek állítják. A teremben lévők bizonyára tudják, milyen jogaink voltak 1990-ben és hol vagyunk ma, ezért a megszerzett jogokat meg kell őriznünk! Azok olyan kőbevésett értékek és jogok, amelyeket nem lehet elvenni, ezért minden téren ott kell lenniük a megbízottainknak, hogy kiállhassanak a megszerzett jogainkért. Tudatában van, hogy szórvány körülmények között megmaradni tízszer olyan nehéz, mint egy tömbmagyar vidéken, hiszen maga is szórványban nőtt fel, s alaposan ismeri a feltételeket. Vért kell izzadni azért, hogy a magyar szülők anyanyelvű iskolába írassák a gyermekeiket. „Az általatok vívott harc példaértékű, ehhez sok erőt és kitartást kívánok! A megmaradás legfontosabb eszköze, hogy a képviselőinket minden szinten be kell juttatnunk. Ha nem vagyunk teljesen elégedettek a munkájukkal, ne úgy büntessük őket, hogy nem megyünk el szavazni, hanem szavazzunk, juttassuk őket döntési pozícióba, és ha elégedetlenek vagyunk a munkájukkal, azt kérjük számon rajtuk! Sajnos, a romániai magyarságnak csaknem a fele, az Arad megyeihez hasonlóan, szórványban él, ezért az érdekvédelmi szövetség fokozottan nyomon követi az életüket, kultúránk megőrzésének a lehetőségeit.

Ami a mai tisztújítás illeti, az egyetlen elnökjelöltet, Balta Emesét alaposan ismerem, mégis megkérdezem: miért jelentkeztél az Arad Megyei Nőszervezet elnöki tisztségére?”

Balta Emese bemutatkozása

Balta Emese elnökjelölt elmondta: azért jelentkezett, mert szerinte Tripon Ildikó sajnálatos halála után a tisztséget valakinek be kell töltenie, hogy a nőszervezet élete zökkenőmentesen folytatódjon. „A Nőszervezet megalakulásától tagja voltam, később az alelnöke lettem, a munkámból kifolyólag az utóbbi időben több pályázat megírásában vettem részt, több programot szerveztem. Köztük a Húsvéti zsongást, a Női kávéházat, az Idősbarát közösségeket stb. Az RMDSZ támogatásával az Aurel Vlaicu Általános Iskolában öt éve szervezem a Nyári Iskola programot, részt vettem az RMDSZ-kongresszusokon, folyamatosan kapcsolatban állok a Máltai Szeretetszolgálattal, a civilszervezetekkel. Különböző előadásokat tartottunk a magányosok találkozóin, többször felléptünk a gyerekekkel. Az RMDSZ színiben részt vettem az önkormányzati választások kampányaiban, tagja vagyok az RMDSZ Oktatási Bizottságának, Aradi tanácsosjelölt is voltam. Jövőbeli terveim között szerepel a Nőszervezetben a kommunikáció bővítése, frissítése nagyon fontos a megyében működő szervezeteinkben, ahol új tagoknak a toborzása az elsőrendű feladat. Az aktív nők csapatának a gyarapítása, családbarát közösség építése; nőszervezet alapítás az összes olyan megyebeli településen, ahol RMDSZ-szervezet működik. A nők érdeklődési körének a felmérése, ahhoz kapcsolódó programok szervezése fiataloknak, középkorúaknak és időseknek egyaránt. A nyugdíjasok gondjainak a felkarolása, számukra programok szervezése havi és heti rendszerességgel. Új partnerkapcsolatok kiépítése az egyházak nőszervezeteivel, illetve a nyugdíjasokkal, klubokkal, szakmai társaságokkal közös programok szervezése. Szoros párbeszéd fenntartása a helyi, illetve a megyei RMDSZ-szervezetekkel, közös programok szervezése érdekében. A nő jelölteknek minden szinten való támogatása, a népszerűsítés fejlesztése, a programokról szóló információk sűrűbb megjelenítetése a médiában, illetve a közösségi oldalakon. Hiszek abban, hogy kölcsönös együttműködéssel és összetartással minden megvalósítható. Fiatal, aktív csapattal támogatni a hölgyek ötleteinek, elképzeléseinek a megvalósítását az Arad megyei magyarság összekovácsolása érdekében.”

Bara-Szabó Júlia alelnökjelölt bemutatkozása

Bara-Szabó Júlia Máramaros megyéből származik, sokáig Szatmár megyében élt, immár 15 éve Aradra költözött, itt gyógymasszázzsal foglalkozik. Nagyon megkedvelte a magyar közösséget, örvend, amiért részt vehet a Nőszervezet ülésén. Bogya Anna szerint, a Nőszervezet sikerének az a titka, hogy a terveiket meg is valósítsák azáltal, hogy mindenki elmondja az ötleteit, amelyeket megvitatnak, majd együtt meg is valósítanak.

Titkos szavazás

A továbbiakban szavazatszámláló bizottságot hoztak létre Kiss Anna, Barbócz Izabella és Tóth Piroska részvételével. Utána titkos szavazáson választották meg az elnököt, Balta Emesét és az alelnököt Bara-Szabó Júliát. Megválasztották az Arad Megyei Nőszervezete ügyvezető elnökségét, amelynek tagjai Horváth Júlia, Borsos Anett és Sánta Bernadett. Az RMDSZ Arad Megyei Nőszervezetének a tisztújító közgyűlése közös jövőtervezéssel, barátságos beszélgetéssel zárult.