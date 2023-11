Mihály Andrea a bélzeréndi RMDSZ elnöke

Tisztújító közgyűlés zajlott Bélzerénden pénteken, amelyen Faragó Péter parlamenti képviselő és Haász Tibor polgármester is részt vett.

A közgyűlés első felében az előző helyi RMDSZ-elnök, Molnár Imre számolt be a helyi magyar lakosság helyzetéről, a fiatalok kiköltözéséről és a román lakosok számának a növekedéséről a községben, majd a polgármester beszélt a helyi beruházásokról, megvalósításokról és azoktól a tervekről, amelyek folyamatban vannak.

„Pár szóban bemutatnám a községben megvalósított beruházásokat. Az egyik, hogy a polgármesteri hivatal tetejére egy 28 KW-os napelemet szereltek fel. A hivatal körül egy fatároló raktárt építettünk, míg ahol a fatároló volt, építettünk egy csarnokot, ahova a gépeket be lehet tenni télen. Van egy a CNI-n keresztül finanszírozott beruházás, amely a Vadászlaki kultúrház építésére vonatkozik. Ez 400 férőhelyes lesz. Ezzel szépen haladunk. Többnyire önerőből a tőzmiskei kultúrházat is felújítottuk, mert nagyon rossz állapotba került. Vadászon a kiskultúrház mellett van egy hűtő terem, amely fel lett újítva. Simonyifalva és Seprős között, a DC124-es jelzésű út felújítására vonatkozó szerződést aláírtam, és elkezdtük a közbeszerzési eljárást, így jövőre reméljük, ez is megvalósul. Egy nagyobb beruházás a helyi utcák korszerűsítése, ebbe beletartozik Bélzerénden is egy kis szakasz. Erre is kértek még kiegészítést, az Anghel Saligny-n keresztül finanszírozzuk. Vásároltunk egy kaszálógépet az árokpartok tisztán tartására, mert a régi már elhasználódott. Ezek volnának a fontosabb beruházások, amelyekre ha kapunk finanszírozást, megvalósulnak. Szerettem volna, ha a Tőzmiskei óvodát is sikerül befejezni, de nem sikerült sajnos” – zárta beszámolóját a polgármester, majd Faragó Péter vette át a szót, kiemelve a közösségi események fontosságát és a választások közeledtét.

Mihály Andrea személyében megválasztották a helyi RMDSZ-elnököt, aki majd részt vesz a legközelebbi küldöttgyűlésen.

„A következő évben mindenféle választás lesz, így hozta a naptár. Június 9-én lesz az első, az európai parlamenti választások. Számunkra a legfontosabb választás az önkormányzati választás, ez valamikor szeptember második felében lesz, erre kell a legjobban felkészülnünk, majd elnökválasztás lesz valamikor november végén, december közepe között. Mindenki ígérgetni fog, mindenki kampányolni fog, tehát erre kell felkészülnünk. Lehet az Európai Unióról sok rosszat és jót mondani. Romániának lesz 33 európai parlamenti képviselője, akár elmegyünk szavazni, akár nem. Én biztos vagyok benne, hogy nekünk az lesz a legjobb, ha vannak ott magyar emberek is. Aki nem lesz ott, biztos nem fog tudni beleszólni abba, ami ott történik. Az önkormányzati választások a legfontosabbak a számunkra, hogy legyenek polgármestereink, alpolgármestereink, tanácsosaink. A parlamenti választások szintén fontosak, mert tetszik, vagy sem, ügyes-bajos dolgaink ott dőlnek el, Bukarestben. Az életünkre vonatkozó legfontosabb döntések ott születnek meg és a közösségünk számára az a legjobb, ha részt veszünk erőnkhöz mérten a döntések meghozatalában. Az elnökválasztás minket nem annyira hoz lázba, de az biztos, hogy ránk is hatással lesz. Azt, hogy kik lesznek a jelöltek, még nem tudjuk. Sok munka lesz, de a lényeg az, hogy mindenki elmenjen szavazni. Én bízom benne, hogy így lesz” – mondta bizakodóan Faragó Péter.