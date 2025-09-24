Minden szinten szinte minden

Gazdag és színvonalas rendezvényekkel várták szombaton az érdeklődőket Vajdahunyadon a tizenhatodik alkalommal megrendezett Hunyad megyei magyar napok alkalmával.

A vár külső udvarán végig kellemes meleg volt, s a dévai, csernakeresztúri, szászvárosi, székelyföldi és magyarországi vendégek roppant kellemes napot és felemelő estét tölthettek együtt.

Az egész napos program minden korosztályt megszólított. A kisebbeknek kézműves foglalkozásokat és udvari játékokat oktattak, ügyességi versenyeket szerveztek, miközben a helyi és a magyarországi vendégek nagy üstökben készítették a hagyományos és különleges falatokat. Vas (vár)megyéből, Hunyad magyarországi testvérmegyéjéből népes, több mint 100 fős küldöttség érkezett, méghozzá több településről, nemcsak Szombathelyről. Az elnevezés körül akad némi eltérés, az erdélyiek a megyét használják, akárcsak a magyarországiak jelentős része megszokásból, a vendégek másik része azonban az immár hivatalos vármegye elnevezést használja.

Gasztronómiai téren is volt némi eltérés, a helyiek ugyanis hagyományos krumplis vagy babos gulyást készítettek több üstben, miközben a vasiak marhapörköltet, babos és káposztás különlegességeket. Ételből is gazdag volt a választék, bárki hagyományos magyar receptek és nem mindennapi ínyencségek közül válogathatott. A magyarországiak ráadásul különféle lángost is sütöttek, amit „vitték, mint a cukrot”, s a pálinkát is sokan megkóstolták. A szerteágazó magyar gasztronómia nemcsak a magyar napok rendezvényeire érkezett magyarok, hanem a várat meglátogató románok és külföldi turisták körében is nagy sikert aratott. Meglepetésszerű váratlan találkozóra is sor került, amikor Vas megyéből – a magyar napoktól teljesen függetlenül – érkezett turistacsoport tagjai bukkantak rá otthoni ismerőseikre, akik a vár udvarában sütöttek-főztek! Milyen kicsi a – magyar – világ, jegyezték meg, aligha gondolván, hogy két Vas megyei társaság véletlenül éppen a Hunyadiak ősi fészkében találkozhat.

A finom falatok elfogyasztása után az ünnepi felszólalásokra került sor. A fő szervező, Ferenczi István frissen megválasztott megyei RMDSZ-elnökként és – még – városi elnökként köszönte meg a helyeiknek és a magyarországiaknak az évek óta tartó szoros együttműködést, akárcsak Winkler Gyula EP-képviselő. Kalmár Ferenc, a magyar külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri különmegbízottja a budapesti kormány határon túli magyarságot érintő nemzetiség-politikájának alappilléreit ismertette. A magyarországi meghívottak nevében Marton Ferenc, Vas megye közgyűlésének alelnöke szólalt fel, majd Körözsi Viktor Dávid, Magyarország kolozsvári konzulátusának vezető-konzulja hangsúlyozta, hogy a magyar kormány képviselőjeként és személyesen is mindig szívesen eljön Hunyad megyébe. Akárcsak Marton Ferenc, Körozsi Viktor Dávid is hazajárónak tekinthető, számtalanszor látogatott el a Hunyad megyei szórványba, szombaton például családjával együtt jött, gyermekei nagyon élvezték az egész napos ünnepséget. Dézsi Attila egykori prefektus és Széll Lőrincz, Hunyad megye jelenlegi alprefektusa is köszöntötte az egybegyűlteket. Díjazásra is sor került, Ferenczi István EMKE-díjat kapott, a helyi közösség munkájában évek óta jelentős szerepet játszó Bartok Margit és Boné Sándor pedig Hunyadi János-díjban részesült.

Az ünnepi beszédek után a zenéé és táncé lett a főszerep, előbb a Vas megyei Smile énekegyüttes koncertezett, majd csernakeresztúri hagyományőrző néptáncegyüttes következett. Az előző nap Lupényban Barcsay Ákos-díjjal kitüntetett Szabó Julianna vezette egyesület lényegében két csapattal lépett fel: előbb az aranyos kisgyermekek táncoltak, majd a kamaszokból és fiatalokból álló nagycsapat mutatott be erdélyi és bukovinai néptáncokat.

A történelem iránt érdeklődőknek is jutott csemege, a huszár udvarban felállított sátorban a kalandos életű, hátszegi törpe-dinoszauruszokat felfedező Nopcsa Ferenc báró életét mutatták be, pontosabban annak kémtevékenységét. Az első világháború előtt a több nyelven beszélő Hunyad megyei nemes ugyanis kémtevékenységet is folytatott a Balkánon az Osztrák–Magyar Monarchia számára. A vár fehér tornyában a dévai Dél-Erdélyért Kulturális Egyesület reneszánsz-táncokat mutatott be.

A nap fénypontjai azonban csak ezután következtek. A sepsiszentgyörgyi Tiltott Illés zenekar elnevezés a híres magyarországi Illés és a Fonográf dalait adta elő a közönség nagy örömére. Az elnevezés az eredeti, budapesti Illés gyötrelmeire utal, melyet a pártállami hatalom rendszeresen okozott, összekapcsolva a Tiltott csíki sörrel, amolyan székely zamatot adva ezáltal. Az ünnepség a közkedvelt magyarországi Bojtorján együttes koncertjével zárult, melyet a közönség nagyra értékelt, és vastapssal jutalmazott.

Az egész napos program nagyszerű volt, a közösség élvezte, a helyi magyarok és magyarországi vendégek közötti kapcsolat pedig tovább mélyült, Ferenczi István pedig ismét bebizonyította, hogy nem hiába tüntették ki kulturális díjjal, illetve kapott bizalmat politikai téren.