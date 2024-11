Mozgássérülteket segítő nappali központot hoznak létre Borosjenőn

Egy új, a mozgássérültek és családjaik megsegítésére szolgáló nappali központ építésére nyert Európai forrásokat az aradi Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság (DGASPC), jelentette be Stark Erika, az igazgatóság vezetője.

Az új nappali központ Borosjenőben épül majd, s az ott dolgozó szakemberek célja az lesz, hogy jobban megismertessék a mozgássérültekkel jogaikat, segítsék őket beilleszkedni a társadalomba.

A nappali központ a Borosjenői Tanács tulajdonában lévő egyik telken épül majd fel, amit a DGASPC közigazgatásába adnak 40 évre. A beruházás megvalósítására az igazgatóság a Nemzeti Helyreállítási és Rugalmassági Programon keresztül nyert vissza nem térítendő forrásokat 4 920 508,75 lej értékben. A beruházás teljes becsült értéke 7 300 413,08 lej. A két összeg közötti különbözetet Arad Megye Tanácsa saját költségvetéséből egyenlíti ki.

„Megpróbáltuk felmérni, hány hátrányos helyzetű személy van Borosjenő környékén, akiknek szükségük lehetne a segítségünkre. Összesen 1641 személyt azonosítottunk, fiatalokat és felnőtteket egyaránt, akik szerepelnek a nyilvántartásunkban. Közülük 1587-en Borosjenőn és környékén élnek. Az említett, viszonylag sok emberből sikerült meghatároznunk azt a célcsoportot, amelynek, ha igénylik, szolgáltatásokat tudunk biztosítani úgy is, hogy túllépjük a maximális létszámot, amit előre meghatároztunk, mert egy adott ponton szükség esetén két váltásban, nappal és délután is biztosíthatunk szolgáltatásokat a megsegítésükre. Ha a szociális szolgáltatások hatékonynak bizonyulnak, egyfajta rugalmasságon is elgondolkozhatunk a program és a haszonélvezők tekintetében” – mondta Stark Erika, aki arról is beszélt, hogy amikor a hátrányos helyzetű személyek megkapják erre vonatkozó tanúsítványukat, jogaikkal kapcsolatosan is kapnak egy táblázatot, ám mégsem ismerik jogaikat. A központban szeretnének jogi és pszichológiai segítséget is nyújtani a rászorulóknak, valamint különböző tevékenységeket szerveznének, amelyek felkészítenék az embereket egy függetlenebb életre.

A leendő központ a Safir nevet fogja viselni, s olyan szolgáltatásokat is fognak biztosítani, mint a rehabilitáció többszenzoros stimuláción keresztül speciális eszközökkel, motoros funkciók fejlesztése, munkára való felkészítő szolgáltatások, a közösség erőforrásainak megismerése, pszichológiai tanácsadás, vagy csoporttevékenység, ami segít megküzdeni a szorongással és érzelmi nehézségekkel. A hátrányos helyzetűek családjai lehetőséget kapnak arra, hogy jobban be tudják osztani idejüket, amit rendszerint hátrányos helyzetű családtagjaik gondozására fordítanak, de a felszabaduló néhány szabad órájukat ügyintézéssel vagy pihenéssel tölthetik. Ezen felül a központ kirándulásokat is szervezne, hogy gondozottjai pozitív gondolkodásúak maradjanak.

Noha a beruházás megvalósításának határideje 2025. december 31., a szociális igazgatóság reméli, már jövő ősszel megnyithatja a Safir kapuit.

A szociális igazgatóság nemrég európai forrásokból sikeresen felújította a municípiumi Opal hátrányos helyzetű felnőtteket segítő központot, amelyre napelemeket is szereltek, egy új jármű vásárlásával mobil egységet is létrehoztak, amely otthoni gondozást kínál a közlekedni. képtelen személyek számára.

„Ugyanezt szeretnénk a gyermekeknek is megvalósítani, remélem, meglesz a szükséges támogatás néhány jármű vásárlásához, hogy otthoni ápolást biztosíthassunk a megye rászoruló gyermekeinek, akik nem tudnak eljutni az aradi központjaink egyikéig” – mondta Stark.

Fotó: a DGASPC Arad közösségi oldaláról