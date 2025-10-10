Nagy az érdeklődés a bűnmegelőzési tevékenységek iránt

Pénteken az Arad Megyei Rendőrség vezetője Dan Stoicănescu egy sajtótájékoztató keretében ismertette az elmúlt 9 hónap eredményeit, kiemelve az iskolákkal közösen végzett tevékenységeket, tekintettel arra, hogy nemrég kezdődött az iskolai, illetve egyetemi tanév.

Stoicănescu elmondása szerint a tavalyi évhez képest 17%-kal csökkent a bűncselekmények száma, s a legtöbb bűncselekmény a városokban történik. Konkrét számokban, idén 4687 esetet regisztráltak, ebből 1885 jogi eset, 619 gazdasági és 1497 más jellegű eset. A városokban 3253 esetet regisztráltak, ami 672-vel kevesebb, mint tavaly, míg vidéken 1431-et, ami 280-nal kevesebb, mint tavaly.

Jelentősen csökkent a lopások száma

A jogi esetek száma 586-tel kisebb idén, ami 15,27%-os csökkenést jelent. A tavaly jelentett 2273 eset helyett idén 1926 esetet jelentettek, amelyek jelentős részében vagyonnal kapcsolatos bűncselekmények történtek. A rendőrség 957 lopást tart számon, ami 347-tel kevesebb, mint tavaly ugyanebben az időszakban, ugyanakkor az informatikai eszközökön keresztül történő csalások és bűncselekmények száma 3-mal nőtt.

Csökkent az utcákon lekövetett bűncselekmények száma

Az év első kilenc hónapjában 169-cel kevesebb utcai zavargás történt, mint tavaly. Idén összesen 388 esetet tartanak nyilván, ám ezek jelentős része a municípiumban történt.

Megszaporodott a bejelentések száma

A rendőrség kimutatása szerint idén sokkal több bejelentést tettek a lakosok, mint tavaly, a rendőrök 11 567 bejelentésre reagáltak, ami 423-mal több, mint tavaly. A bejelentések többsége a 112-tes vészhelyzeti vonalon keresztül érkezett. A municípiumból 6452-ten hívták a 112-t.

A hatóságokat 969 esetben riasztották családon belüli erőszak miatt, melyek többsége, 640 eset (tavaly 451) városon történt, vidéken 329 eset történt (tavaly 324). A rendőrök 145 ideiglenes távoltartási végzésnek tettek eleget (tavaly 185), amelyek közül 60 végleges távoltartási végzés lett, s 19 esetben a bántalmazó felet elektronikus megfigyelő eszköz viselésére kötelezték.

Több a haláleset az utakon

A közúti rendőrség 13 099 ellenőrzést végzett a municípium és a megye területén. Ezek közül 164-et a Román Járműbejegyzési Hatóságokkal és a Megyei Tanáccsal közösen. A súlyos közúti balesetek fő oka a gyorshajtás, a kerékpárosok és a gyalogosok szabálytalan közlekedése volt. Annak ellenére, hogy a súlyos közúti balesetek száma 1-gyel csökkent, a balesetekben súlyosan megsérült személyek száma pedig 39-ről 31-re, idén 9-cel többen vesztették életüket közúti balesetekben. Eddig az áldozatok száma 31. A közúti szabálysértések száma 758-ról 568-ra csökkent.

Idén 21 razziát tartottak és 301 átfogó akciót, amelyek közül 8-at a volt határátkelők környékén.

Az iskolakezdés időszakában a rendőrség egy bűncselekmény miatt járt el (a bírósági megfigyelés alá helyezett egy 14 éves kisjenői lányt, aki egy 12 éves lányt vert meg az iskolában), ami kettővel kevesebb, mint tavaly.

A megyei rendőrség vezetője és a rendőrség iskolai biztonságért felelős biztosa, Petreuș Daniela arról számolt be, hogy eredményesek azok a megelőzési programok, amelyek során a rendőrök az iskolában tájékoztató jellegű tevékenységek keretében mutatják be a különböző bűncselekmények, kábítószer, dohány és egyéb káros szenvedélyek következményeit és hatásait. Felhívják a figyelmet a vonaton fényképezkedés vagy a személyes tartalmak megosztásának veszélyeire az internet különböző felületein.

Stoicănescu meglepőnek találta, hogy nagy az érdeklődés az iskolák és a diákok részéről az Egy nap a börtönben program iránt, amelyre mondhatni túljelentkezés van. Szintén nagy az érdeklődés a szülők részéről a Szülők iskolája program iránt, amellyel szintén igyekeznek körbejárni a megye iskoláit. A rendőrség magukat a diákokat is igyekszik bevonni megelőzési tevékenységébe, legutóbb egy filmversenyt rendeztek, amely keretében figyelemfelkeltő videók készítésére kérték a tanulókat. A legjobb filmeket annak megfelelően díjazták is.