Nagy sikert aratott a teltházas előadás

Az emberek talán leginkább a hétfőt utálják, olyankor a fű sem nő. Nem árt hát egy kicsit lazítani!

Ha egy szóban kéne elmondanunk miről szólt Kertész Richárd, avagy Ricsifiú és Szupkay Viktor közös estje, azt mondanánk: a lazításról.

A teltházas előadás első fellépőjeként Szupkay Viktor állt színpadra, családjával kapcsolatos poénokkal, munkahelyi történetekkel és ivós sztorikkal szórakoztatva a közönséget, bátran viccelődve macialkatán és az olyan hétköznapi, bosszantó dolgokon mint a horkolás, vagy a nőkre hirtelen rátörő mosogatási vágy, mikor férjük épp a zuhanyfülkében áll.

Ricsifiú gyermekkori és családi történetekkel, valamint egy ivócimborával közös eset elmesélésével szórakoztatta a nagyérdeműt, amely során barátja szakítását követően egy hotel nászutas lakosztályában találta magát, szerelmi bánata miatt vedelő cimborájával, aki zavarba ejtő kalamajkába keverte a nála csak egy árnyalattal józanabb humoristát.

A mindig nagy sikert arató humoristák az Aradi Magyar Napok keretében szervezett előadásukkal megszépítették a hétfői napot.