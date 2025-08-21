Napelem-lázban ég a megye

A 2025-ös év a megújuló energiaforrások kiaknázásának éve Arad megye számára, mert a megye több részén is napelempark-építés zajlik, míg az önkormányzatok a helyi középületeket szeretnék költséghatékonyabbá tenni a napelemekkel.

Márciusban nagyszabású napelempark építés indult Kisjenőn, egy 50,5 hektáros területen megközelítőleg 84 000 napelemmel. Becslések szerin a parkban évi 70 GW áramot termelnek, amit az ország energiahálózatába pumpálnak, így a helyi cégek is a parkban megtermelt energiát használhatják.

A több mint 29 millió lej értékű beruházás a kisjenői önkormányzat becslése szerint idén ősszel teljesen befejeződhet, és üzembe helyezhetik a napelemeket.

Grăniceri és Pél között ősszel indulhat a napelempark építés

Sergiu Bîlcea, Arad Megye Tanácsának alelnöke nemrég az Agerpres hírügynökség felkeresésére közölte, ősszel a megye legnagyobb, 1000 hektáron elterülő napelemparkját is elkezdik építeni Grăniceri és Pél területén.

A park építését 2022-ben jelentette be a helyi önkormányzat és a kivitelező magáncég. Az akkori becslések szerint a projekt megvalósítása – egy energiatároló építésével együtt – 800 millió euróba kerül. A parkban 1044 MW energiát termelnek majd.

A buttyini önkormányzat kivitelezőt keres

Buttyin önkormányzata szintén elindított egy közbeszerzési eljárást, augusztus 25-éig várva azon kivitelezők jelentkezését, akik a községben szerelnének fel napelemeket a középületek energiaszükségletének fedezésére.

A napelemeket a helyi önkormányzat, az óvoda, a helyi gimnázium, a sportterem, a buttyini szennyvíztisztító telep, a futballpálya, a kövedi és az ópálosi iskola és óvoda, a buttyini szivattyútelep és a buttyini önkormányzat egy telkén helyeznék el. A projekt szerint a 740 napelem összesen 399,6 kW/395kW energiát termelne. Az európai forrásokból finanszírozott beruházás értéke 1 774 204 lej.

(Fotó: pixabay.com)