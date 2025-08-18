Augusztus 17-én vasárnap zsúfolásig megtelt az Új Ezredév Református Központ temploma, ahol nt. Hegedűs Lóránt budapesti lelkipásztor hirdetett igét. Az ünnepi alkalmon, amelyen a jelenlevők megemlékeztek államalapító királyunkról, Szent Istvánról, közreműködött a Magyar Örökség díjas Kodály Zoltán férfikar és a házigazda temesvári gyülekezet mellett részt vett a nt. Hegedűs Lóránt budapesti lelkipásztor vezette Szabadság téri gyülekezet és a dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna lelkipásztor vezette Cimbalom utcai gyülekezet küldöttsége is.

Az igehirdetés során nt. Hegedűs Lóránt lelkipásztor arra hívta fel a figyelmet, hogy újpogányságból és hitetlenségből fakadóan ma sok magyar ember nem fogadja el Szent István király örökségét, és kifejezetten elítéli, amit tett. „Az tagadhatatlan, hogy sok külső kényszer volt a kereszténység felvételében, és az is tagadhatatlan, hogy szükség volt a reformációra, hogy a magyarság a néplélek szintjén is magáénak érezze a kereszténység üzenetét – mondta nt. Hegedűs Lóránt –, de az is tagadhatatlan, hogy Szent István királyunk valóban Isten embereként töltötte be a hivatását, és nélküle ma mi sem lennénk itt, és semmiképpen sem tudnánk a mindenható Istent szép ékes magyar nyelvünkön dicsőíteni. (…) Ez a csoda nem maradhatott volna fenn, nem lehetne máig élő nyelv a magyar, ha nem lett volna Szent István királyunk, és ha nem döntötte volna el, ami nélkülözhetetlen volt a magyarság megmaradása érdekében, hogy felvegyük a kereszténységet. Ezáltal a mindenható Isten a mi népünket a krisztusi útra vezérelte és állította rá. (…) Jézus figyelmeztet a keskeny úton maradás fontosságára, ami nem egy külön út, hanem része a széles útnak, csak az Isten által adott korlátokat kell figyelembe venni” – mondta az igehirdető. „A mai világ a széles utat kínálja számunkra, hihetetlen lehetőségeket és ezt önmegvalósításnak hívja, de nem mindegy, hogy Isten szerint kívánod magad megvalósítani vagy az ördög szerint” – mondta nt. Hegedűs Lóránt, aki végezetül megköszönte nt. Gazda István házigazda lelkipásztornak a szívélyes vendéglátást, akinek nem kis erőfeszítésébe került a budapesti Szabadság téri gyülekezet és a Cimbalom utcai gyülekezet mintegy 70 tagú küldöttségét, valamint a Kodály Zoltán Férfikar 40 tagú küldöttségét elszállásolni.

Magyarország tiszteletbeli konzulátusa és a Várbástya Egyesület nevében Tamás Péter tb. konzul köszöntötte az előrehozott augusztus 20-ai ünnepség résztvevőit, kiemelve hogy a temesvári magyarok minden évben közösen tisztelegnek államalapító Szent István királyunk emléke előtt. Tamás Péter arra emlékeztetett, hogy 1910-ben Temesvár Európa egyik legdinamikusabban fejlődő városa volt, és még most, 105 évvel Trianon után is a magyar építészeti örökség meghatározza a városképet, és a számban megfogyatkozott magyarság nem adta fel a megmaradásáért vívott küzdelmet, visszaszerezte a Magyar Házat, tovább építi az Új Ezredév Református Központot, magyar napokat szervez, és magyar jövőt épít.

Dr. Tóth Csaba elszavalta Papp-Váry Elemérné Sziklay Szeréna Magyar hiszekegy című versének Hitvallás címen 15 szakaszossá bővített változatát. Az ünnepi alkalmat dr. Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna Krisztus királyról szóló éneke és a Pálinkás László vezényelte Kodály Zoltán Férfikar szolgálata tette emelkedetté, akik zsoltárokat énekeltek, majd önálló koncertet adtak, amelynek műsorán volt többek között A magyarok istene c. népdal, Erkel Ferenc A honfi imája és a Fohász c. művei (szólót énekelt Ambrus Orsolya) vagy az Ismerős Arcok Nélküled című, felvidéki magyar himnuszként emlegetett dala (szólót énekelt Tamás Attila). A magyarságtudatot erősítő koncertet a Szabados Béla által megzenésített Magyar hiszekegy előadásával zárta a Kodály Zoltán Férfikar, majd az ünnepség résztvevői közösen elénekelték Nemzeti imánkat.

Az ünnepség fehér asztal melletti szeretetvendégséggel és ünnepi koccintással folytatódott az Új Ezredév Református Központ alagsori közösségi termében.

***

Egy nappal korábban, szombaton Aradon, a Jelen Házban is tartott egy színvonalas előadást a Pálinkás László vezényelte Kodály Zoltán Férfikar. Hazafias énekeik, nemzeti imádságaink betöltötték a teret és a jelenlévők lelkét.