Nem lesz több koszorú a városi temetőkben

Călin Bibarț polgármester a május 28-i tanácsülést megelőzően tájékoztatta a helyi tanácsosokat, hogy az önkormányzat egy olyan határozaton dolgozik, amely megtiltja, hogy koszorúkat helyezzenek el a sírokon a municípiumhoz tartozó temetőkben.

A polgármester elmondása szerint a határozatot két dolog is indokolja: az egyik, hogy az önkormányzat spóroljon a nagyméretű koszorúk szállításával kapcsolatos költségeken, a másik, hogy kevesebb műanyaggal szennyezzék a környezetet a város lakosai.

„Szándékunkban áll egy olyan határozatot népszerűsíteni, amely leállítaná a koszorúk bevitelét a temetőkbe. Nagy összegeket költenek az emberek koszorúkra, amelyekből több tonnát is összegyűjtenek évente. Ez jelentős anyagi teher, sok esetben felesleges kiadás. Fizetnünk kell azért, hogy begyűjtsék, hogy elszállítsák a hulladéklerakóba. A projektet nem egyik napról a másikra vezetjük be. Fontos számunkra, hogy az emberek időben értesüljenek a projektről, ugyanakkor szeretnénk felhívni a figyelmet néhány lényeges részletre is. A végleges változat elkészültekor pedig számítunk a javaslataikra és visszajelzéseikre. Kijelentjük, hogy ne legyenek nagy koszorúk, csak kicsik (jerbă), ne legyenek műanyagból, próbáljunk meg kicsit rendezettebbek lenni, hogy mindenkinek jó legyen. Ezt bevezették Arad más településein is. Ha ott be lehetett vezetni úgy gondolom nálunk is lehet” – címezte szavait a tanácsosoknak a polgármester.

Aradon a Felső- és Alsó-, a gáji, valamint az újaradi temető áll az önkormányzat alatt működő Település Gazdálkodási Vállalat felügyelete alatt a szemétszállítás terén.