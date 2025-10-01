Nem nő a szeméttárolási díj

A helyi tanácsosok kedden elutasították a SC FCC Environment România Kft. azon javaslatát, hogy növeljék a hulladéktárolási díjat.

A tanácsülést követően Călin Bibarț polgármester azzal indokolta az áremelés elutasítását, hogy az árnövelés a lakosok pénztárcájából venne ki több pénzt.

„Tisztában kell lennünk vele, hogy a hulladéklerakó egy magánvállalkozás. Számukra profitot gyártó termék a több tonna szemét, ami odakerül. Sőt, két új szektort nyitottak, amelyekbe 600 tonna szemét fér, s novemberben befejezik a harmadik szektort, amibe újabb 300 tonnát rakhatnak. Tehát, 900 tonna szemétre számítanak, amely tárolásának előkészítésére 2 millió eurónál is többet költöttek. Közben mi nagyon szigorúak voltunk, amikor arról volt szó, hogy máshonnan Aradra hozzanak szemetet. Temesvár esetében 30 tonna behozatalát engedélyeztük, de végül nem hoztak semmit, mert Hunyad korlátlan szemét bevitelét engedélyezte. Ha nem engedjük a tarifanövelést, nem engedjük, hogy máshonnan szemetet hozzanak hozzánk, egy adott ponton arra ébredhetünk, hogy bezárják a telepet. Elmondtam, hogy nem értek egyet a tarifanöveléssel és gondolkozzanak más lehetőségeken. Meglehet, azon gondolkoznak, hogy engedjük, hogy korlátozott mennyiségű szemetet hozzanak valahonnan, de jelenleg a tarifanövelés a lakosok zsebéből vett volna ki több pénzt. Úgy gondolom, ha a javaslatukra más lehetőséget találunk, az jobb, mint hogy az aradiak fizessenek többet” – magyarázta a polgármester.