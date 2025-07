Népdalok, katonadalok, érdekes előadások

A kisiratosi magyar fesztivál programja nyitányaként július 18-án, pénteken a nagy kultúrotthonba megszervezett Szomszédolás – Kevermes település történetéről címmel tartott előadást dr. Bozó László helytörténész.

A nagytermet megtöltő közönséget Almási Gábor tanár, a Szalbek kórus vezetője köszöntötte, majd szólásra kérte Lantos Zoltánt, Kevermes polgármesterét, aki elmondta, hogy Kisiratos és Kevermes között sokáig párhuzamos sorsok voltak nyomon követhetők, 1920-ban, az első világháború végén azonban mindkét település egy-egy ország szélén találta magát, de ilyen feltételek között is megpróbáltak együttműködni.

A továbbiakban Almási Gábor vezetésével katonadalokat énekelt a Szalbek kórus, népdalokat pedig Szőlősi Fanni IV. osztályt végzett diáklány.

Ezt követően Lantos Zoltán kevermesi polgármestert Kevermes 1815–1920 közötti történetét, fejlődését ismertette, mondanivalóját pontos adatokkal alátámasztva.

Korondi-Józsa Erika, Kisiratos polgármestere annak a véleményének adott hangot, hogy a két település lakossága közötti kapcsolattartás az impériumváltás után is folyamatosan működött. A mostani találkozó előkészítéséért köszönet jár Almási Gábor történelemtarnak, aki kapcsolatba lépett dr. Bozó Lászlóval, és meghívta egy előadás megtartására, valamint Lantos Zoltánnak, amiért eleget tett a meghívásnak és részt vesz az előadáson, valamint a további programokon. Mindkét vendégnek, valamint Almási Gábor történelemtanárnak is egy-egy palack itallal kedveskedett, majd röviden ismertette a fesztivál programját, ahova minden jelen lévőt meghívott.

Dr. Bozó László helytörténész arról beszélt, hogy a kisiratosiak és a kevermesiek az impériumváltás után is a lehetőségek szerint ápolták a jószomszédi kapcsolatokat, s hogy határon átívelő programokkal manapság is fejlődhet mindkét település. Ha megnézzük az anyakönyvi kivonatokat, nyomon követhető a folyamatos együttműködés és kapcsolattartás. Kivetített képekkel illusztrálva, pontos adatokkal alátámasztva, közel egyórás előadást tartott Kevermesnek a dokumentumokban történt első említéséről, valamint a községnek a járványok, az 1848–49-es forradalom és szabadságharc, valamint a két világháború okozta megpróbáltatásokkal vegyes történetéről napjainkig. Manapság a nagyközség mintegy 3 ezer lakosa, fejlett infrastruktúra közepette, színes közművelődési életnek örvendhet. Az általa elmondottakat Lantos Zoltán kevermesi polgármester is alátámasztotta. Az előadás után a vendégek és a házigazdák közös állófogadáson vettek részt, ahol tovább szőtték a jövőbeli együttműködés, közös jövőépítés szálait.

Finom eledelek, szórakozás éjfélig

Szombaton 17 órakor tették főni a bográcsos pörkölteket, beindult a csúszda, valamint más játékok szórakoztatták a gyermekeket. A Csiky Gergely Főgimnázium csapata népi játékokkal ismertette meg a gyermekeket. Beindult a kürtős kalács sütése is, valamint a helybeli kézművesek vására és kiállítása. 18 órakor kezdődött a Kevermes–Kisiratos barátságos futballmérkőzés, ahol a kisiratosiak 10:3 arányban győztek, de nem a diadal, hanem a barátság volt a fontos. 21 órától a Medley Company, Fitos Péter, Slezsák Erika és Cséfalvi Zsolt lépett fel. A színes előadásokon magyar nóták, operettrészletek, sanzonok csendültek fel, két órán keresztül csúcsra járt a hangulat. 23 órától retródiszkó Dominick, 24 órától Kokó közreműködésével. A szervezők igyekeztek minden korosztálynak a szórakozási igényeit kielégíteni, ezért tűzijátékkal is meglepték a közönséget. Vasárnap 11 órától részt vettek a helybeli templomban kezdődött szentmisén. A kisiratosi magyar fesztivál nem jöhetett volna létre az Arad Megyei Kulturális Központ, az RMDSZ és Kisiratos Község Tanácsának az anyagi támogatása nélkül, amiért a szervezők ezúttal is köszönetet mondanak.