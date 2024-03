Nőnapi köszöntéssel összekötött BKE-közgyűlés

2024. március 5-én rendes évi közgyűlését tartotta meg a temesvári Magyar Házban a Bánsági Kárpát Egyesület. A találkozó napirendjén, a 2023-as tevékenységeiről szóló elnöki beszámoló és a pénzügyi beszámoló mellett, az egyesület hölgyeinek a felköszöntése is szerepelt, a nemzetközi nőnap alkalmából.

A BKE-közgyűlés szép számú résztvevőjét Balázs István BKE-elnök köszöntötte, aki beszámolójában felidézte a tavalyi év kiemelkedő eredményeit. Az egyesület két pályázatban is részt vett, amelyek forrásaiból, résztámogatásként 100 darab BKE-jelvénnyel díszített piros pólót osztottak ki a tagságnak. A hagyományos, Temesvár környéki dombvidékre és a bánsági hegyvidékre szervezett túrák mellett, a legnépszerűbb rendezvénynek az Al-Dunai hétvége bizonyult, amelynek több mint 70 résztvevője volt. Hasonló népszerűségnek örvendtek a temesvári városnéző séták is, ahol az egyesületi tagok mellett szép számú BKE-szimpatizáns és más érdeklődők is részt vettek.

A pénzügyi beszámolót Illés Mihály alelnök tartotta meg, aki pozitív fejleményként értékelte, hogy a tagdíj növelése és az egyesület tagságának bővülése nyomán valamelyest „hízott” a BKE bankszámlája. Illés Mihály az Erdélyi Kárpát Egyesület sztánai (Kolozs megye) Vándortáboráról is bemutatott egy vetített képes beszámolót, ahol egy lelkes bánsági csapat is részt vett.

A jó hangulatú találkozó az egyesület hölgyeinek, kicsiknek és nagyoknak a felköszöntésével és baráti beszélgetéssel zárult.