Október közepéig ingyenes a kerékpárkölcsönzés

Szerdán Arad municípium helyi tanácsa jóváhagyta a városban működő kerékpárkölcsönzési (bike sharing) szolgáltatás szabályzatának módosítását, így október 15-ig lehet ingyenesen kerékpárokat kölcsönözni.

A Globikes alkalmazáson keresztül működő szolgáltatás üzemeltetésére az önkormányzat májusban írt alá egy négy évre szóló szerződést a brassói Smart Urban Mobility Kft.-vel. A szerződés értéke 8 632 779,86 lej.

Noha a szolgáltatás működtetésével kapcsolatban az önkormányzat szigorú szabályokat határozott meg – így például a 14 évnél fiatalabb lakosok nem használhatják a kerékpárokat –, a nyár folyamán számos olyan esetet jegyeztek fel, amelyek során a kerékpárokat kisajátították, hazavitték, és lakattal zárták le a lakosok. Ezekben az esetekben a helyi rendőrségre hárult a kerékpárok visszaszerzésének feladata, de ettől függetlenül a rendszer hasznosnak bizonyult. Ezt az is alátámasztja, hogy a szolgáltatás elindítása óta több mint 4000 felhasználó regisztrált a Globikes alkalmazásra.

Az októberi ingyenes időszak végével a kerékpárszezon is lejár, így a bicikliket összegyűjtik, és tavaszig egy raktárban fogják tárolni.