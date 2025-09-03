Ökumenikus bibliahetes tábor

2025. szeptember 3. 13:44 (szerda) /
Ökumenikus bibliahetes tábor
Ökumenikus bibliahetes tábor

A temesvári evangélikus-lutheránus gyülekezet, és a vöröscsárdai református egyházközség nevében tisztelettel mondunk köszönetet a COMMUNITAS ALAPÍTVÁNYNAK és az RMDSZ-nek, hogy meghirdetett pályázataik által nyújtott támogatásnak köszönhetően idén is meg tudtuk szervezni az ökumenikus bibliahetes tábort, melyen az evangélikus és református gyermekek és ifjak megtanulhatták mit jelent Jézus követőjének lenni, és hogyan tudnak példaképekké válni beszédben, cselekedetekben, hitben, szeretetben, és Isten iránti bizodalomban. 

A tábor kicsiknek és nagyoknak egyaránt lehetőséget nyújtott az Istennel és egymással való találkozásra, az éneklésre, játszásra, kézműves kreatív tevékenységek elvégzésére. Istennek legyen hála és dicsőség!

Kovács Zsombor evangélikus lelkipásztor

Kovács Ibolya református lelkipásztor

