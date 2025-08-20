Őszi szakképzések a kereskedelmi kamaránál

Az Arad Megyei Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Iparkamara (CCIA) szakképzéseket szervez a magukat tovább képezni, vagy átképezni vágyó aradiaknak. A kurzusokat augusztus és december között tartják. segítve a résztvevők munkaerőpiacra való beilleszkedését.

A meghirdetettek szerint augusztus és szeptember folyamán projektmenedzseri és mesterséges intelligencia kurzust, valamint szeptemberben és októberben emberi erőforrás inspektori kurzust tartanak. A Start-Up Nation program kedvezményezettjei ingyenesen vehetnek részt vállalkozói készségfejlesztői képzésen, továbbá európai finanszírozással szintén ingyenesen közösségi média és értékesítési alkalmazottakat képeznek.

A képzések jelentős részét európai forrásokból vagy állami kezdeményezésre indították, hogy az aradiak könnyebben alkalmazkodjanak a munkaerőpiac folyamatosan változó követelményeihez és elvárásaihoz. A képzéseken személyesen a CCIA Cloșca utca 5-ös szám alatti székhelyén, vagy online a Zoom alkalmazáson keresztül vehetnek részt.

„Minden programot úgy építettünk fel, hogy megfeleljen a résztvevők valós igényeinek, legyen szó alkalmazottakról, vállalkozókról vagy átképzés alatt álló munkaerőről. Ez egy közvetlen befektetés az emberek jövőjébe, s az európai projekteken keresztül érkező anyagi támogatások lehetővé teszik, hogy a képzések sok aradi számára elérhetővé váljanak” – mondta prof. Carmen Crișan, a CCIA szakképzési részlege igazgatója, akivel a 0730-188-299-es telefonszámon vehetik fel a kapcsolatot további részletekért.