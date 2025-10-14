Óvoda és bölcsőde otthona lesz a történelmi épület

A Temesvári Városháza bővíti oktatási-nevelési infrastruktúráját egy történelmi épület megvásárlásával, amely az Erzsébetváros és a Józsefváros negyedek határán található, a Treboniu Laurian utca 10. szám alatt. A tágas udvarral rendelkező, háromszintes épületben egy új óvoda, bölcsőde fog működni.

A központi fekvésű épületet kedvező áron, az elővásárlási jog gyakorlásával vásárolta meg a Városháza. Az épület tereinek új oktatási funkciókhoz való igazítása egy beruházási projekt keretében valósul meg.

„Változtatunk a szemléleten: a múltban Temesvár nem élt ezzel a jogi lehetőséggel értékes épületek megvásárlására a közösség számára. A Treboniu Laurian utcai ingatlanvásárlás csak a kezdet. Az elsőként megvásárolt ingatlan óvodává és bölcsődévé alakítjuk át a józsefvárosi és erzsébetvárosi gyerekek számára” – jelentette be Dominic Fritz polgármester.

Az épület, egy felújított bérház, amely szuterénnel, földszinttel és emelettel rendelkezik, hasznos alapterülete meghaladja a 780 négyzetmétert, udvara pedig a 260 négyzetmétert. Az ingatlant a tulajdonos 650 000 euróért kínálta eladásra, míg a piaci értéke, amit egy független értékbecslő állapított meg az önkormányzat kérésére, 1 050 000 euró. Az elővásárlási jog elsőbbséget biztosít a helyi önkormányzatnak az eladásra kínált ingatlanok megvásárlásakor, ugyanolyan feltételekkel, mint bármely más vevő. Ezen eszköz révén a Temesvári Városháza értékes épületeket állíthat a közösség szolgálatába.

Fotó: Temesvári Városháza