Pénteken leteszik a glogováci elvonó alapkövét

Az aradi ortodox érsekség november 7-én, pénteken 13 órakor leteszi a Glogovácon épülő új függőség megelőzési és kezelési központ alapkövét. A függőket és családjaikat segítő központ a Szent Ilarion Felea projektnevet viseli. A leendő központ pszichológiai és érzelmi segítségnyújtást biztosít a függőknek, oktatói és szociális integrációs programokat tesz lehetővé, valamint különböző oktatói tevékenységeknek is helyet biztosít a kábítószerfüggők családjai és más érintettek számára. Az érsekség egyik célja, hogy a kiegyensúlyozott és felelősségteljes életvitelt népszerűsítsék a központon keresztül, mert egyre nagyobb problémát jelentenek a különböző függőségek (alkohol, kábítószer, vagy akár a technológia).

Az alapkő letételre az aradi érsek, Timotei Seviciu, a helyi közigazgatás képviselői, valamint a projektben résztvevő szociális és kulturális egyesületek és más intézmények képviselői jelenlétében kerül sor.

A központ építésével az érsekség elköteleződését fejezi ki a nehéz helyzetben lévő emberek megsegítésére.

Fotó: www.arhiepiscopiaaradului.ro