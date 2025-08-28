Pénztárcalopásnak indult, nagy mennyiségű pénzt és egy fegyvert találtak a rendőrök

Július 21-én a borosjenői rendőrség bejelentést kapott, hogy egy hetven év körüli személy elvesztette pénztárcáját egy borosjenői boltban, amit egy ismeretlen személy ellophatott.

A hatóságok a vizsgálatok során egy 39 éves csermői nőt azonosítottak, aki elvitte a tárcát. Mivel a nő a törvény által meghatározott 10 napon belül nem szolgáltatta vissza a tulajdonosnak, vagy adta le a rendőrségen a pénztárcát, a rendőrök augusztus 27-én házkutatást tartottak a nőnél. A házkutatás során egy vadászfegyvert és 19 karton, a fegyverhez tartozó 30–06 kaliberes lőszert találtak, melyeket illegálisan birtokolt egy 45 éves férfi. Találtak továbbá két fémdetektort, megközelítőleg 4200 eurót, több mint 8000 lejt és 1600 angol lírát. A találtakat lefoglalták, a 45 éves férfit 24 órára őrizetbe vették a fegyvertartási szabályok megsértése miatt. A nyomozást folytatják. A 39 éves nőt a borosjenői rendőrség őrizetbe vette.