Rendőrökkel a kéregetők és hajléktalanok ellen

Az elmúlt években egyre több olyan esettel találkozhattak az aradiak, amelyek során a kéregetők, hajléktalanok agresszív viselkedést tanúsítottak a mellettük elhaladókkal szemben. Hallhattunk olyan esetről, hogy késsel fenyegetőztek, megütötték a járókelőket, vagy egyszerűen belekötöttek az elhaladókba. A hajléktalanokkal és kéregetőkkel kapcsolatos helyzet egyre inkább elharapózni látszik, mert már nem sétálhatunk végig a városon anélkül, hogy kétes alakokba ne botlanánk.

A helyzet súlyosságát Mihai Pașca, Arad megye prefektusa is elismerte, aki sajtótájékoztatón mondta el, hogy a helyzet megoldására tett eddigi kísérletek a rendőrség és csendőrség járőrözéseiből álltak. A járőrök igazoltatták, az otthontalan szállóba küldték, szükség esetén kórházba vitték, pszichiátriai vizsgálatra szállították a hajléktalanokat, illetve megbírságolták a kéregetőket, de erőfeszítéseik kérész életűnek bizonyultak a rendőrség túlterheltsége, a személyzet hiánya, valamint a túlórák kifizetésének hiánya miatt.

A helyzet orvoslására a prefektus a múlt héten megbeszélést tartott a megyei és a helyi rendőrséggel, a csendőrséggel és a szállításügyi rendőrséggel. Egyeztetéseik során a prefektus sürgős lépéseket követelt, hogy mihamarabb biztonságosabbá tegyék a várost, így a hatóságok fokozottan ellenőrzik a gyalogosok által sűrűbben járt utcákat és tereket, főként hétvégén és az esti órákban, 22 óráig.

„Az aradiaknak joguk van ahhoz, hogy nyugodtan és biztonságban elmehessenek a színházba, a Filharmóniába, egy vendéglőbe, vagy egyszerűen egy sétára a városközpontba, anélkül, hogy attól kellene tartaniuk, hogy valaki zaklatni vagy bántalmazni fogja őket” – mondta a prefektus.

Pașca szerint a járőrök munkájára máris felfigyelhettek, mert hétfőn megkezdődtek az igazoltatások, hogy elriasszák a hajléktalanokat a központból. A prefektus kijelentette, tisztában van azzal, hogy személyzethiánnyal küzdenek a rendfenntartók, de magától értetődőnek tekinti, hogy a hatóságok állandó jelleggel az utcákon biztosítják a rend fenntartását. A járőrözéseket addig folytatják, amíg a helyzet meg nem oldódik.

A szociális igazgatóságot is bevonták

A prefektus arra is felhívta a figyelmet, hogy sok esetben a kéregetők kisgyerekek, vagyis a gyermekek kihasználásával kapcsolatos ügyek a szociális igazgatóságra tartoznak. Az ilyen esetek miatt a prefektus javasolta egy belső munkacsoport létrehozását a Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a sürgősségi és egyéb orvosi szolgáltatásokkal foglalkozó egységek bevonásával, hogy minden esetet megfelelően kezelhessenek.

„Voltak olyan esetek, hogy a hátrányos helyzetű személyeket egyik intézménytől a másikhoz sétáltatták, mindenfajta eredmény nélkül. Azért, hogy felszámoljuk ezt az eredmény nélküli sétáltatást egy közvetlen kommunikációs csatornát hozunk létre” – az erre a célra létrehozott WhatApp csoport már a héten eredményeket mutathat.

A prefektus bátorítja az aradiakat, hogy értesítsék a hatóságokat, ha a hajléktalanok, kéregetők zaklatják, bántalmazzák az elhaladókat, vagy ha agresszívvé válnak.