Riasztó méretet öltött a gyermekek szexuális bántalmazása

Romániában aggasztóan felerősödött a gyermekeket érintő online szexuális visszaélések száma: 2025 első tíz hónapjában a Salvați Copiii Esc ABUZ bejelentő vonalán 43 223 esetet regisztráltak, több mint kétszer annyit, mint 2024-ben. A jelentésekben több mint 85 ezer illegális kép és videó szerepelt, ezek 84 százaléka olyan tartalom, amelyet a gyerekek kényszer, zsarolás vagy manipuláció hatására saját maguk készítettek. A hivatalos adatoknál jóval nagyobb a valós esetszám: bár 2024-ben 1931 szexuális bántalmazási ügy került a hatóságokhoz, becslések szerint mintegy 140 ezer gyermek lehet érintett.

A szakértők szerint a helyzet nemzetközi szinten is súlyos, a visszaélések anyagainak 62 százalékát európai szervereken tárolják.

A Covid-járvány óta gyorsult az online ragadozók aktivitása, akik a közösségi oldalakon, chatalkalmazásokban és videójátékokban próbálják megkörnyékezni a kiskorúakat.

A Salvați Copiii a Barnahus-modell terjesztésével próbál választ adni a válságra. A Barnahus-modell (izlandi eredetű szó, gyermekházat jelent) egy gyermekbarát igazságügyi és szociális ellátási rendszer, amelyet kifejezetten a szexuálisan bántalmazott vagy súlyos erőszakot átélt gyerekek védelmére hoztak létre. Lényege, hogy a gyermeknek ne kelljen többször, különböző intézményekben elmesélnie a traumáját, és minden szükséges vizsgálat, meghallgatás és támogatás egyetlen, biztonságos helyen történjen.

A 2023–2027-es nemzeti stratégia kilenc ilyen központ létrehozását irányozza elő.

A szervezet támogatja az új európai szabályozást is, amely célzott és bírói engedélyhez kötött eszközökkel segítené a gyermekeket ábrázoló szexuális visszaélések online felderítését, a személyes kommunikáció tömeges megfigyelése nélkül.

