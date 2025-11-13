Rövidzárlat miatt gyulladt ki egy sági rendelő

Szerda este kigyulladt egy sági orvosi rendelő egy túlméretezett kábelben keletkezett rövidzárlat miatt. Az Arad Megyei Vészhelyzeti Igazgatóság (ISU) közleménye szerint a tűz a rendelő tetőszerkezetét megközelítőleg 100 négyzetméteren érintette. A tető és a manzárdon lévő javak károsodtak, de a rendelői helyiségekben nem tettek kárt a lángok. Szerencsére a tűz keletkezésekor senki nem tartózkodott az épületben, így személyi sérülés nem történt. A sági önkéntes tűzoltók és a megyei tűzoltók két óra alatt oltották el a tüzet.

A hasonló esetek elkerüléséért az ISU javasolja, hogy ne használják az elhasználódott áramforrásokat és elosztókat. Ha a konnektorok elavultak, vagy meglazultak, kérjék szakértők segítségét, és ne próbálják maguk megjavítani.

Fotó: a sági önkéntes tűzoltók Facebook-oldaláról