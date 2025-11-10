Sikeres szüreti mulatság Zimándújfalun

November 8-án, szombaton a zimámndújfalui kultúrotthonban a Zámbori Renáta betanította helybeli Csillagvár néptánccsoport szatmári és nyírségi táncaival kezdődött a hagyományos szüreti bál, ahol az Intercity Band zenekar húzta a talpalávalót. A hangulat hamar a maximumra hágott, hiszen 22 órakor a mulatók már együtt énekeltek a zenekarral. A nagyterem már a kezdő táncra teljesen megtelt. A helybeli fiatalabb háziasszonyok finom töltött káposztát készítettek, amit meg lehetett vásárolni. Az egész éjjel működött büfében üdítőt és sört lehetett venni. Az asztalokon lévő kosarakba szőlőt helyeztek el, de a színpadon is szőlővel megrakott, szép dekorációval ellátott kosarat helyezett el a Körömi házaspár. Annak a tagjai minden évben egy-egy szép gyümölcsöskosárral örvendeztetik meg a mulatókat. Az éjfélkor megszervezett tombolahúzáson értékes nyeremények találtak gazdára. A szüreti mulatság hajnali 4 óráig tartott, a sikeréért köszönet jár a szervezőknek és a közreműködőknek egyaránt.

Kép és szöveg: Zsámbok Mária