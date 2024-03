Sok fejlesztés, merész tervek

Március 14-én, csütörtökön 19 órától a felújított kisperegi kultúrotthonban tartotta közgyűlését a helybeli RMDSZ-szervezet, amelynek az elnöke, Orth Norbert József alpolgármester üdvözölte a nagyszámú tagokat, illetve Faragó Péter megyei elnököt, parlamenti képviselőt. Miután ismertette a hat pontból álló napirendet, amit a tagok jóváhagytak, átadta a szót Kovács Imre polgármesternek, hogy tartsa meg a tevékenységi beszámolóját.

Kovács Imre beszámolójában előrebocsátotta: tulajdonképpen minden RMDSZ-es községi tanácsosnak be kellene számolnia a tevékenységéről. Mivel azonban csapatmunkáról van szó, egybefoglalja az egészet, amihez kérte a megjelentek jóváhagyását.

Több jelenleg is futó nagy pályázatuk van, amelyek 2020-ban, a községi tanács megalakulásakor indultak országos szinten. A Covid után beindult a PNRR helyreállítási program, ami döcögősen, de működik. Megjelent a PNDL utódja, az Anghel Saligny néven futó program, ami ugyancsak nehezen indult be, de az is működik. „A PNRR-nél van két pályázatunk, amiből az egyik félig már meg is valósult, mindkét településen az iskolát és az óvodát korszerű informatikai eszközökkel szereljük fel – informatikai laboratórium, interaktív táblák, laptopok, tehát minden, ami a jelenlegi korszerű oktatásban szükséges. A számítógépek már megérkeztek, sajnos a bútorzat beszerzésére kiírt pályázatra senki nem jelentkezett, ezért a licitet meg kell ismételnünk, várjuk az ajánlatokat. A program 668 ezer lej értékű, mindezt nélküle talán soha nem tudnánk megengedni magunknak. Ugyancsak a helyreállítási programban fut a két település közötti kerékpárútnak a megépítése. Amikor azt jóváhagyták, kaptunk még két elektromos töltőállomásra is pénzt, csakhogy a minisztériumból értesítettek: utóbbiakat nem függesztik fel, hanem leállítják a pályázatot, de keresnek egy másik finanszírozási lehetőséget. Mi azonban nem keseredtünk el, mert van egy másik pályázatunk a Környezetvédelmi Alapnál, ahol két hasonló töltőállomásra igényeltünk pénzt. A község polgárai nyugodtan vásárolhatnak elektromos autókat, mert mikorra azok megérkeznek, töltőállomásaink is lesznek. Az AFIR, amely az EU-s pénzeket kezeli, támogatja a kultúrotthon felújítását, ami kissé döcögősen ment, de lassan a végére jutunk, még hiányzik a berendezésnek néhány kelléke. Mikorra átveszi a jelzett minisztérium, akkorára teljes egészében befejeződik, használni tudjuk. A kultúrotthon felújításával kapcsolatban el kell mondanom: amikor a régi épület le lett bontva, elhunyt a munkálatokért felelős építészmérnök, akinek a helyettesítése több mint fél évig tartott. Ugyancsak uniós pályázat a Lider Programban a Napraforgó néptánccsoport népviseleti ruháinak a részbeni beszerzése. Kisebb összegből történt a község parkjainak a korszerűsítése, melynek során új, LED-es világítótesteket szereltünk fel. Egyik polgárunk szerint a község főutcái éjjel olyan szépen ki vannak világítva, mint Budapesten az Andrássy út. Nagyperegen már felszerelték, de Kisperegen is folyamatban van a kültéri edzőfelszereléseknek a beüzemelése. Mindenkit arra bátorítok, hogy használja a profi edzőgépeket, amelyekre egy város is büszke lehetne. Az Anghel Saligny programban, a Fejlesztési Minisztérium hatáskörében van az utcaaszfaltozási pályázatunk, remélhetően 2-3 hónap alatt lezajlik a kivitelezői versenytárgyalás. Utána aláírhatjuk a szerződést, és a nyár folyamán leaszfaltozzák a még nem aszfaltos utcáinkat és a parkolóinkat is. Ugyancsak az Anghel Saligny-programban próbálkozunk a földgáznak a község településeire történő bevezetésével. Tavaly jutott el hozzánk a pályázatunk pozitív elbírálásának a híre, megpályáztuk az összesen 28 millió lejt, ami fedezte volna a minden utcába, minden házhoz történő bevezetés költségeit, a gázóráig. Az említett összegből jóváhagytak 9,9 milliót, ezért újra kellett terveznünk mindent, mert eredetileg a szemlaki határból Nagyperegre húztuk volna át, majd onnan Kisperegre. Megpróbáljuk addig behúzni, ameddig a jóváhagyott összegből futja. Ha a pályázatot nem vállaltuk volna be, nem valószínű, hogy a közeljövőben újabb lehetőség lett volna rá. Ha egyszer elkészül a jelzett módon, később, egy másik alkalommal bővíthetjük. Egyelőre ajánlom: mindenki vásároljon tűzifát, mert a gázzal való fűtés még sokat késhet. Most derült ki, hogy a nagynyomás csökkentő telep számára, a két falu között szükség van egy helyre a szemlaki határban. Ott meg is egyeztünk egy gazdával a 250 négyzetméteres földterület megvásárlásában, csakhogy a tervezőmérnökkel végzett szemlén kiderült, hogy a hely nem felel meg a követelményeknek, mert egy épülettől nincs meg a biztonságos távolság. Minden felborult, Szemlakon egy másik helyet kell keresnünk.

A polgárainknak is vannak nehézségeik, egyre többen késlekednek az adóbefizetésekkel, amelyekre ezúttal nem kívánok kitérni. A középületek karbantartásához, javításához is pénzre van szükség, szerencsére, minden évben kapunk támogatást a megyei tanácstól is. Nem nagy összeg, de jól jön az a 350-400 ezer lej, a multifunkcionális épület, a régi kantin épülete szinte abból készül el. Azért halad lassan, mert évente annyit fordítunk rá, amennyi futja.”

Eredmények

„Gyorsan felvázolnám az előző évek eredményeit is: Nagyperegen sikerült felújítanunk azt a régi épületet, amiből egy szép óvodát alakítottunk ki, de a kisperegi iskolában is minden évben javítottunk, korszerűsítettünk valamit. Rendbetettük a tornatermet, amely évek óta kihasználatlanul állt, oda is új villanyhálózatot, klímaberendezést szereltünk be, használhatóvá tettük. A közös iskolai programokat ott meg lehet szervezni, de most már a kultúrotthon is fel van újítva. Az iskolaudvart térkővel burkoltuk, ott egy kis játszóparkot is felszereltünk. Az iskolába szerelt központi fűtést és a tatarozást a magyar államnak köszönhetjük, a kolozsvári magyar oktatási központ közvetítésével. Idén, a tavasz beköszöntével hozzáfogtunk a régi téeszépület felújításához, ahol majd az idén esedékes választásokat kívánjuk megszervezni, ezért teljes erőbedobással dolgozunk rajta. Az épületen ajtót vágunk a parkoló felé, hogy zökkenőmentes legyen az ügyfélszolgálat.

Az elmúlt években több kilométernyi térköves járdát sikerült mindkét településen elkészítenünk, mindig úgy próbálom megoldani, hogy kétharmad Kisperegen, egyharmad Nagyperegen épüljön. Az arányokra oda kell figyelnünk. Jó befektetésnek bizonyult a kisperegi régi óvodaépületnek a felújítása, ahol korszerű rendezvénytermet alakítottunk ki. Az annyira népszerű, hogy már hónapokkal a programok előtt megpróbálják lefoglalni a kisebb-nagyobb családi események számára. Kisperegen is befejeztük a térfigyelő kameráknak a felszerelését, ami nagyban hozzájárul a lakosság biztonságérzetének a javításához, mert mindenki tudja, hogy a kamerák mindent rögzítenek. Ugyanott a központi parkolót is ebben a mandátumban sikerült létrehozni. Az orvosi rendelőnek a tavaszi fertőtlenítéséről, kifestéséről sem feledkezünk meg. Az önkormányzat 2021-ben a Rabla programban vásárolta meg a gázzal, illetve benzinnel működő Logan gépkocsit, ami közügyeket szolgál.

Sikerült befejezni a kültelkeknek a telekkönyvezését, megkötöttük a szerződést a belső telkek felmérésére, ami a lakosságnak fontos. Folyamatban van a mezőgazdasági utaknak a karban tartása. Az iskolabusz folyamatosan jár Pécskára is, ahova azok a gyerekek utaznak, akiknek nincs továbbtanulási lehetőségük a községben. Idén beindult a magyar állam támogatta kisbusz is, amely a felső tagozatos diákokat szállítja Pécskára. Sikerült kihelyezni az új utcaneveket és a házszámokat. 2022 óta bocsátjuk ki az új házszámozás alapján kiállított igazolványokat.”

Közművelődési programok

A Covid idején ki kellett hagynunk, de azóta, minden évben sikerült megszervezni a falunapokat, ami Kisperegen Magyar Folklórfesztivál néven fut, az idén is elterveztük, megvannak a fellépők is. Friss hír, hogy Nagyperegen sikerült bérbe adni a néhai állattenyésztő farm 5,92 hektárnyi területét, ahol esély van egy korszerű takarmánygyár létesítésére, ami azért is jó hír, mert felvásárolják az összes gabonát. Ott számos munkahely létesül. A befektetők szerint 30 ezer hektár gabonáját tudják évente feldolgozni. Tavaly megvásároltuk a tömbházat a polgármesteri hivatal mellett, ahol előbb napközis idősek otthonát, utána állandó jellegű idősek otthonát kívánunk kialakítani. Az épület nagyon jó állapotban van, keressük a pályázati lehetőséget, amelynek a támogatásával ki tudjuk majd alakítani azokat. Az épület földszintjén teljes felszereléssel ellátott konyhát tervezünk, ahova okleveles szakácsot alkalmazunk, hogy biztosíthassuk az iskolák meleg étkeztetését, továbbá a lakosság kateringes étkeztetését is. Ide kapcsolódik, hogy a kisperegi iskolában jó ideje működik a délutáni foglalkoztatással járó ebédnek a biztosítása és a pedagógusok délutáni munkájának a biztosítása is, Magyarország Kormányának a támogatásával” – zárta a sok fejlesztésről, illetve minden tekintetben messzemenő gondoskodásról szóló beszámolóját, Kovács Imre polgármester.

(Folytatjuk)