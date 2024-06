Start előtti hittel a TULIPÁN győzelmében

– Dübörög a kampány. A június 9-i helyhatósági és európai parlamenti választásokat megelőző kortes-időszakban a pártok és politikusok gyakran túlzottan buzgó erőfeszítései olykor ellenszenvet váltanak ki még azok körében is, akiket ilyenkor – és leginkább csak ilyenkor –, főleg szavazatszerzés céljából mesébe illő ígéreteikkel igyekeznek megnyerni.

– Megyei szervezetünket olyan tekintetben, hogy csak választások előtt vagyunk jelen a választóink körében nem érheti vád. A mögöttünk hagyott ciklusban aligha volt olyan esemény, közösségi találkozó, kulturális, társadalmi, gazdasági, oktatási megnyilvánulás a magyarok által is lakott Temes megyei településeken, amelyeken ne lettünk volna jelen. Olyan alkalmak ezek, amelyeken közvetlen kapcsolatot tudunk fenntartani azokkal, akiknek az érdekében szolgálatot vállalunk. Lehetőség adódik gondjaik megismerésére és hozzájárulni azok orvoslásához. Ezekre az információkra alapozva készítsük el további programunkat is, amelyek megvalósítására a következő időszakban sor kerülhet.

– Általában a nagyobb települések, vagy legalábbis a nagyobb magyar létszámmal rendelkező települések kerülnek látókörbe, holott éppen azokat a kis magyar közösségeket érinti leginkább a beolvadás veszélye, ahol kisebb arányt képvisel a magyarság a többségi lakossággal szemben.

– Igyekszünk kilépni a megszokott körből és, ha ritkábban is kezdeményezünk kisebb településeken különböző programokat, azt látjuk, hogy ahol, mint Kalácsafürdőn, elindítottunk valamilyen összejövetelt, utána időnként maguk is szerveznek alkalmanként találkozókat, erősítve a közösségük megtartását. Minden településsel fontos a kapcsolat, az elszigeteltebbekkel annál is inkább, mert ott a szórvány szórványában élnek megyénk magyarjai, akiknek fontos, hogy rájuk is figyelünk, az ő érdekeiket is képviseljük. Sajnos a mi lehetőségeink is végesek, korlátozottak. Az elmúlt négy évben a Temes megyei RMDSZ évente több mint 60 rendezvény szervezésében, lebonyolításában vett részt. Gondolom, hogy ezáltal az emberek is érzik, tudatosodik bennük, hogy a választások között az érdekükben kifejtett közösségépítő munkát sokkal hatékonyabban tudjuk folytatni, ha visszakerülünk a megyei tanácsba, ha megvédjük az európai parlamenti képviseletet, ha minél több polgármesterünk, alpolgármesterünk van, ha olyan arányban vagyunk jelen a helyi tanácsokban, hogy érvényesíthessük érdekvédelmi szándékainkat.

– Nyilván, bármilyen szépek, ígéretesek és talán megvalósíthatóak is a programok, de ha a választások eredményeként nem biztosított a bánsági magyar közösség képviselete a döntéshozó fórumokban, akkor kevés az esély azok megvalósításának sikeréhez.

– Természetes, hogy közvetlenül a választások előtt a munkánk előterébe kerül a politikai képviselet megszerzése, illetve megerősítése, míg két választás között nagyobb hangsúly esik a közösségépítő munkára, most arra helyezzük a hangsúlyt, hogy tudatosítsuk a képviselőink jelenlétének fontosságát azért, hogy elmondhassuk a véleményünket, befolyásolhassuk a döntéseket, hogy a többség tudomásul vegye: van egy kisebbség, amely tagjainak nem mindegy, hogy milyen döntések születnek. A Temes megyei tanácsban 20 éve nincs képviselője a magyar közösségünknek. Gondoljuk csak el, hogy milyen fontos például a vidéki polgármestereink, alpolgármestereink és más tisztségviselőink számára, hogy legyen képviselőnk a megyei fórumban, akihez fordulhatnak helyi gondjaikkal, hogy információkhoz jussanak például fejlesztési és pályázati lehetőségekről, bel- és külföldi partnerkapcsolatok létrehozásának lehetőségéről, olyan gazdasági ismeretekhez jutásáért, amelyeket településeiken gyümölcsöztethetnek. Ezeket kívülről nem láthatják, viszont a megyei fórumban lévő tanácsosnak megvannak az információi ezekről, és eszközei is vannak a hozzá érkező kérések teljesítése érdekében nyomást gyakorolni a többségi képviselőtársaira. Például vannak nagy projektek, mint a több településre kiterjedő gázhálózat építése, erről tájékoztathatja azokat a településeket, amelyek érdekeltek lehetnek egy ilyen fejlesztésben. Ez csupán egy példa, de több hasonló esetről beszélhetünk, amiről fontos idejében értesülni azért, hogy megfelelő lépéseket lehessen tenni. Fontos, hogy legyünk ott, ahol a döntések születnek és hallathassuk szavunkat, hogy vegyék figyelembe az érdekeinket. Ez igazán számunkra a megyei önkormányzati választások tétje. Hasonló jelentősége van a Temesvári helyhatósági választásnak is, hiszen itt, a megyeközpont városában van a magyar intézményeinknek a többsége, a magyar színház, a magyar iskoláink, történelmi egyházaink központja, kulturális civil szervezeteink, számos a magyarság érdekében fenntartott közösségi ingatlan. Azt is láttuk, hogy az elmúlt időszakokban állandó ellentét, háborúskodás folyt a két központi fórum, nevezetesen a Temesvár, illetve Temes megye önkormányzata között, ami véleményünk szerint nem teremtett optimális légkört sem a város sem az egész megye fejlesztési célkitűzéseinek valóra váltásához. Az előttünk álló ciklusban azt szeretnénk, hogy az RMDSZ hatékony hozzájárulásával ez az ellentét megszűnjön, és közös erővel közös cél érdekében fejtsük ki az egész megye érdekét szolgáló munkánkat.

– A Temes megyei RMDSZ számára a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) mellett létrejött Temesvárra vonatkozó választási összefogással megnyílt a lehetőség a bejutáshoz a helyi tanácsba.

– Ez egy nagy esély arra, hogy Temesváron visszakerüljünk a döntéshozatalba, de rendkívül fontos, hogy a szövetség, amelybe beléptünk többségben legyen a Temesvári Tanácsban. Dominic Fritz jelenlegi polgármester és az Együtt Temesvárért Szövetségnek támogatásával ebben a felállásban – azon túl, hogy városunk tovább haladhat a multikulturalitást megtartó európai úton – az RMDSZ-es képviselőink kiállhatnak a magyar érdekek mellett. Az előrejelzések szerint a június 9-i választáson nagy lesz az általános részvétel ezért fontos, hogy a magyar közösségünk tagjai közül Temesváron is minél többen járuljanak az urnákhoz és szavazzanak a tulipánra az Együtt Temesvárért Szövetség listáján.

– A magyar képviselők szerepe nem korlátozódik a valóban fontos közösségmegtartó rendezvények támogatására, a jelentős civil szervezeti munkára, településnapi ünnepségeke, kultúrtevékenységek, netán az idősek vagy a gazdaszervezetek találkozóinak támogatására.

– Függetlenül attól, hogy valaki aktív szereplője a sajátos magyar rendezvényeknek, vagy csak egyszerűen ott él egy bizonyos települési közösségben és élvezője a megvalósításoknak az egész közösségnek érdeke, hogy településük fejlődjék. Tehát abban érdekeltek, hogy olyan vezetőket válasszanak, akik elkötelezett, jó gazdái lehetnek az illető településnek. A következő időszakban az RMDSZ-es képviselőkkel együtt igyekszünk minél nagyobb hangsúlyt helyezni a vidéki infrastruktúra fejlesztésére, a szennyvízcsatorna-, ivóvízhálózati rendszerek, az útaszfaltozások és járdaépítések ügyére. Mivel az országos pályázatok lejárnak, és az EU sem ad már pénzt aszfaltozásra, a támogatások szempontjából még nagyobb felelősség és feladat hárul a Megyei Tanácsra. A megyei tanácsosok hozzájárulhatnak a helyi termelők, a gazdák támogatásához előtérbe helyezve termékeik értékesítését a termelő szövetségek erőteljesebb támogatását, a nagyobb befektetőket a kisebb települések felé is irányítani, hogy minél több munkalehetőség jöjjön létre ezeken a településeken. Emlékezetes Kaba Gábor ezirányú hatékony tevékenysége Zsombolyán: befektetők odacsábításával elérte, hogy munkalehetőség jött létre még a környező települések lakói számára is. Érdekvédelmi szervezetünk továbbá szem előtt tartja az egészségügyi szolgáltatás biztosítását, amit a nagyobb községekben már sikerült jobban megoldani, de számos kisebb településen hiány mutatkozik, erre is a megyei tanáccsal közreműködve lehet megoldást találni. beszélhetünk a megye turisztikai adottságainak – tavak, termálforrások, hegy- és dombvidéki üdülőhelyek kiaknázásáról is, a Szerbia felé vezető hosszú kerékpárút tervéhez kapcsolódó mellékutak építéséről. Kicsinek tűnő dolgok, de – akárcsak a templom-temető-kápolna hármas ügy kérdése, amely fontos a vidéki lakosság mindennapi életében. Pénzt kell biztosítani a templomok felújítására, tisztázni kell a temetők jogi helyzetét, Temesváron is megoldásra vár a temetők tisztántartása. Számtalan „apróság”, ami előttünk álló, megoldásra váró feladat. Az eddigi eredmények tükröződnek a polgármestereink alpolgármestereink munkájában. Például az Igazfalván elért eredményeknek tudható be, hogy Ihász János az ötödik mandátumára készülhet, de szép eredményekről számolhat be a kastélyi (szapáryfalvi) Márton Benjámin, az újbálinci (nagybodófalvi) Rummel Ferenc, az újmosnicai Kádár György, a temessági Kapor Antonius alpolgármesterünk. Valamennyien példaértékűen járultak hozzá, településük fejlesztéséhez. Láttuk a végvári példát is, ahol jelenleg a Nemzeti Liberálisok vannak többségben, és nem minden RMDSZ-es kezdeményezést fogadnak el. Amennyiben június 9-én a végváriak szavazatával három helyett öt-hat tanácsos kerül be az önkormányzatba, és visszanyerjük a polgármesteri tisztséget, akkor egészen más súlya lesz a magyarság képviseletének ebben a községben. Egyébként a mostani egy polgármesterünkkel szemben öt helyen van polgármesterjelöltünk, nevezetesen Igazfalván Ihász János, Zsombolyán Kaba Gábor, Végváron Szabó László, Kastély községben, amelyhez Szapáryfalva tartozik Márton Benjámin és Újbálincon, amelyhez Nagybodófalva tartozik Rummel Ferenc.

– A szórvány vidékeken, így megyénkben hangsúlyozottan is örökös probléma a megszólítás lehetősége. Van a magyar közösség életében aktívan jelen lévő jól tájékozott magyar elkötelezettségű rétegen kívül egy jelentős csoport, amelynek tagjai szinte semmilyen kapcsolatban nincsenek a közösséggel, akikhez, illetve akiknek tudatához nehezen, vagy egyáltalán nem jut el a közös érdekeinkre utaló hívó szó, mert sem az anyanyelvű oktatás, sem a magyar kulturális élet, vagy más sajátos közösségmegtartó rendezvény céljaitól elszakadva élnek.

– Azt kell tudatosítani, hogy képviselőink értük is szolgálatot vállalnak, legyen az helyi jellegű vagy megyei, országos illetve európai képviselet. Olyan embereket kell felhatalmazni a képviseletünk vállalására a helyi közösségben vagy magasabb szinteken, a román parlamentben, illetve az Európai Parlamentben is, akik munkájukkal bizonyítottak, akiket tisztelnek, akik élvezik az emberek bizalmát. Láttuk a konkrét eredményét az EP-képviselőink, Winkler Gyula kiállásának térségünk sajátos gazdasági érdekei mellett, illetve Vincze Lóránd, a FUEN elnökeként is a kisebbségvédelmi kérdésekben kifejtett látványos munkájának az eredményét. A mostani két választás befolyásolhatja az őszi országos parlamenti választás eredményét is, amelynek hasonlóan nagy a jelentősége a romániai magyarság számára. Ha most jól teljesítünk, ha növelni tudjuk a polgármestereink és tanácsosaink számát, ha bejutunk a városi és megyei tanácsba azzal hozzájárulhatunk az országos választás sikeréhez, ami azért is rendkívül fontos mivel jövőre várható az ország új régióinak a létrehozása: ha nem leszünk jelen a törvényhozó testületben, nem állhatunk ki a számunkra kedvezőtlenül, a magyarságot még jobban szétszóró döntésekkel szemben. A soron következő parlamenti választásnak pedig a Temes megyei magyarság szempontjából az a rendkívüli tétje, hogy sikerül-e visszaszerezzük a szórvány helyzetben lévő magyar közösség számára a parlamenti képviseletet. Ebből is következik, hogy teljes körű képviseletre van szükség ahhoz, hogy a legalsóbb szinttől a legfelsőbbig legyenek, akik kiállnak érdekeinkért. Senki sem gondolhatja, hogy az olyan szélső nacionalista, magyarellenes szervezetek, mint az AUR, a mi érdekeinket támogatnák, hiszen látjuk, hogy arra törekszenek, hogy a már megszerzett jogainkat is csorbítsák, hogy a kialakított intézményrendszerünket megsemmisítsék, identitásunk megőrzését ellehetetlenítsék. Ezért kell minden jóérzésű magyar embernek szavazatával hozzájárulni, ahhoz, hogy ott lehessünk, ahol az ilyen támadásokat, a hazug állításokat megcáfolva visszaverhessük. Ilyen tekintetben is mérföldkő az előttünk álló helyhatósági és európai parlamenti választás. Ezért van most páratlanul erős összefogásra szükség a magyar közösség soraiban. Ezt kell tudatosítani családokon, baráti csoportokon, munkatársi közösségeken, volt iskolai osztálytársak csoportjain belül. Most – kényelmen, fásultságon, elvtelen politikai magatartások által kiváltott kiábrándultságon felülkerekedve – egyetlen bánsági magyar ember se maradjon távol az urnáktól. Első látásra, idén a kettős választás miatt, bonyolultnak tűnik a szavazatunk leadása. Szerencsére úgy az európai parlamenti, mint a megyei tanácsos szavazólistán az RMDSZ az első helyen szerepel, tehát nem kell sokat lapozni a tulipán megtalálásáért. Temesváron, ahol benne vagyunk az Együtt Temesvárért Szövetségben, a kilencedik helyre került az RMDSZ, de itt is azt kell nézni, hogy hol van a TULIPÁN, és arra ütni a pecsétet.

Bízunk benne, hogy sok temesvári, Temes megyei magyar ezt teszi!

Comandat de UDMR ORG. JUD. TIMIS, COD AEP: 23240001

Graur János

Fotó: Talpai Olivér